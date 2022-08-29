Бармен отказалась обслуживать гостью из-за неожиданной просьбы и была уволена
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бармен отказалась обслуживать гостью из-за неожиданной просьбы и была уволена

Бармен отказалась обслуживать гостью из-за неожиданной просьбы и была уволенаReddit: бармен добилась увольнения коллеги, отказавшейся обслуживать беременную женщину

Сотрудница бара из США с ником No-Macaron-2957 рассказала на Reddit, что добилась увольнения своей коллеги, которая отказалась обслуживать беременную женщину. Ее история собрала больше тысячи комментариев, большинство пользователей встали на сторону авторши.

По словам девушки, она работает одним из главных барменов в одном из американских заведений. Однажды, в то время как No-Macaron-2957 не присутствовала в зале, ее коллега по имени Энни рассказала о том, как столкнулась с неожиданной, по ее мнению, просьбой посетительницы. «Этим клиентом была беременная женщина. Она хотела бокал красного вина, но Энни отказалась обслуживать ее. По ее мнению, нам нужно было попросить гостью покинуть заведение», — отметила рассказчица.

Выслушав рассказ коллеги, No-Macaron-2957 сама подала беременной женщине бокал вина. Автор объяснила в посте, что отказ обслуживать посетительницу, которая выглядит беременной, может грозить заведению иском. Однако, когда Энни увидела произошедшее, то раскритиковала коллегу, назвав ее плохим человеком и «убийцей детей».

«В течение следующих двух недель Энни заявляла, что я ужасный человек, что я попаду в ад, что я убиваю детей и так далее. В итоге мне это надоело и я пожаловалась на нее управляющему. Эта ситуация вкупе с ее плохим отношением к работе и тем фактом, что она постоянно отпрашивалась со смен, привела к тому, что ее уволили», — добавила No-Macaron-2957. Рассказчица уточнила, что хотя и считает поведение бывшей коллеги неправильным, чувствует вину за ее увольнение.

«Ты не поступила плохо. Это не ты добилась ее увольнения. Это руководство решило, что этот человек был плохим сотрудником», «Похоже, ее увольнение — кульминация плохой работы, что и привело к ее потере», — высказались пользователи портала. Многие из них также сочли, что No-Macaron-2957 поступила правильно с гостьей, и указали, что многие врачи разрешают беременным женщинам пить один бокал вина в неделю.

Ранее менеджер поделился в TikTok способом заставить сотрудника уволиться и вызвал гнев пользователей платформы. Некоторые из них обвинили мужчину в том, что он пропагандирует незаконные действия.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Бармен отказалась обслуживать гостью из-за неожиданной просьбы и была уволена
Бармен отказалась обслуживать гостью из-за неожиданной просьбы и была
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Насыщенный период для Скорпионов и успехи у Овнов: гороскоп от Анжелы Перл на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Насыщенный период для Скорпионов и успехи у Овнов: гороскоп от Анжелы
Парень, у которого нет права на ошибку
Парень, у которого нет права на ошибку
Объем торгов NFT продолжил падение в августе
Объем торгов NFT продолжил падение в августе
Как работают игры из Game Pass на телевизоре Samsung без консоли Xbox
Как работают игры из Game Pass на телевизоре Samsung без консоли Xbox
Bloomberg сообщил об обысках в офисах биткоин-биржи CoinSwitch
Bloomberg сообщил об обысках в офисах биткоин-биржи CoinSwitch
Кабанов о Казановой: «Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка – репутация!»
Кабанов о Казановой: «Почему никто из России не захотел брать ее в
Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике
Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике
Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в ноябре
Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в

Топ на сегодня

"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
ВВС: хакеры выставили на продажу секретные документы НАТО
ВВС: хакеры выставили на продажу секретные документы НАТО
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Zipmex предложила регуляторам Таиланда обсудить ее реструктуризацию
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если б не Мира, я б не вытянул этот ад»
Прилучный про развод с Муцениеце: «Был жутко подавлен, поседел. Если

Еще по теме

Официантка отказалась обслуживать политика в Италии, обозвав его расистом
Женщина добилась увольнения нескольких коллег за сексизм и оказалась виноватой
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
«Харьков — это Россия!»: продавец отказалась обслуживать бойца АТО на украинском языке