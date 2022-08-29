Бармен отказалась обслуживать гостью из-за неожиданной просьбы и была уволена

Вадим Карасев

Reddit: бармен добилась увольнения коллеги, отказавшейся обслуживать беременную женщину

Сотрудница бара из США с ником No-Macaron-2957 рассказала на Reddit, что добилась увольнения своей коллеги, которая отказалась обслуживать беременную женщину. Ее история собрала больше тысячи комментариев, большинство пользователей встали на сторону авторши.

По словам девушки, она работает одним из главных барменов в одном из американских заведений. Однажды, в то время как No-Macaron-2957 не присутствовала в зале, ее коллега по имени Энни рассказала о том, как столкнулась с неожиданной, по ее мнению, просьбой посетительницы. «Этим клиентом была беременная женщина. Она хотела бокал красного вина, но Энни отказалась обслуживать ее. По ее мнению, нам нужно было попросить гостью покинуть заведение», — отметила рассказчица.

Выслушав рассказ коллеги, No-Macaron-2957 сама подала беременной женщине бокал вина. Автор объяснила в посте, что отказ обслуживать посетительницу, которая выглядит беременной, может грозить заведению иском. Однако, когда Энни увидела произошедшее, то раскритиковала коллегу, назвав ее плохим человеком и «убийцей детей».

«В течение следующих двух недель Энни заявляла, что я ужасный человек, что я попаду в ад, что я убиваю детей и так далее. В итоге мне это надоело и я пожаловалась на нее управляющему. Эта ситуация вкупе с ее плохим отношением к работе и тем фактом, что она постоянно отпрашивалась со смен, привела к тому, что ее уволили», — добавила No-Macaron-2957. Рассказчица уточнила, что хотя и считает поведение бывшей коллеги неправильным, чувствует вину за ее увольнение.

«Ты не поступила плохо. Это не ты добилась ее увольнения. Это руководство решило, что этот человек был плохим сотрудником», «Похоже, ее увольнение — кульминация плохой работы, что и привело к ее потере», — высказались пользователи портала. Многие из них также сочли, что No-Macaron-2957 поступила правильно с гостьей, и указали, что многие врачи разрешают беременным женщинам пить один бокал вина в неделю.

Ранее менеджер поделился в TikTok способом заставить сотрудника уволиться и вызвал гнев пользователей платформы. Некоторые из них обвинили мужчину в том, что он пропагандирует незаконные действия.

