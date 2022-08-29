Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
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Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем

Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем

Российская экономика не понесет негативных последствий, если Москва примет решение остановить экспорт газа в страны Евросоюза сроком на один год, заявил Bloomberg экономист консалтинговой компании Лиам Пич.

"До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка".

Имеющихся на сегодняшний день у России доходов хватит более чем на год прекращения поставок странам ЕС - страна может зарабатывать до $20 млрд в квартал, несмотря на сокращение объемов, указал аналитик.


Экономисты предрекли России рост доходов от продажи энергоресурсов на 38% по итогам 2022-го. На следующий год прогнозируется экспортный доход от энергоносителей на уровне $255,8 млрд. Это существенно ниже, чем в 2022 году, однако выше, чем в 2021-м.

Страх перед остановкой поставок из РФ поднимает цены на газ в ЕС до рекордных уровней

На энергорынке Европы наблюдается очередной скачок цены на газ - теперь он составляет 340 евро за мегаватт-час. Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с наступлением осени - стоимость топлива продолжит свой стремительный рост. Тенденция обусловлена тем, что европейские страны боятся остановки поставок топлива из России. С начала нынешнего года его цена для Европы выросла более чем в три раза. Специалисты уточняют, что новый значительный скачок цены на газ отметится, когда поставщики будут наращивать поставки топлива в Германию.

С начала нынешнего года его цена для Европы выросла более чем в три раза

Кстати, дорожающая электроэнергия заставила аналитиков сделать вывод о надвигающемся на Европу "Армагеддоне". Например, в Британии уже сейчас более 30% домохозяйств испытывают проблемы с оплатой коммунальных счетов, а к январю 2023 года их доля может вырасти до 50%.

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По материалам: uposters.ru

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