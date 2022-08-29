Bloomberg сообщил об обысках в офисах биткоин-биржи CoinSwitch

Управление правоприменения Индии (ED) провело обыски в пяти помещениях поддерживаемой а16z криптобиржи CoinSwitch Kuber в рамках расследования нарушений валютных правил. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведомство провело следственные действия в офисах и домах CEO и директоров компании.

По данным источника, ED подозревает биржу в приобретении акций на сумму более 20 млрд рупий ($250 млн) в нарушение законов о форекс.

Ведомство также признало платформу несоответствующей определенным нормам правил KYC.

"Мы получаем запросы от различных государственных учреждений. Наш подход к этому всегда был транспарентным. Криптоиндустрия — это отрасль с большим потенциалом на ранней стадии развития, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами", — прокомментировали в CoinSwitch.

В базирующуюся в Бенгалуру платформу инвестировали Paradigm, Sequoia и Tiger Global. В октябре 2021 года по итогам раунда финансирования на $260 млн, который возглавили Coinbase Ventures и а16z, CoinSwitch достигла статуса "единорога".

В начале августа стало известно, что ED обвинило в нарушениях валютных правил и отмывании денег на сумму $350 млн другую крупную криптобиржу страны — WazirX.

Напомним, в марте CoinSwitch в числе других индийских бирж цифровых активов столкнулась с обвинениями в уклонении от уплаты налогов.