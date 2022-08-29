Британцам предложили стать "менее брезгливыми" и пить очищенную воду из канализации

Вадим Карасев

Когда-то идея переработки сточных вод для потребления была в сюжетах антиутопий, но сегодня это уже становится реальностью. Например, в Сингапуре уже вовсю делают пиво из сточных вод, а в Великобритании пока только к этому готовят.

По словам главы британского Агентства по охране окружающей среды Джеймса Бевана, жителям давно пора стать "менее брезгливыми" по отношении к такой воде. Ведь надо же как-то справляться с засухами и глобальным потеплением.

Джеймс обещает, что это полностью безопасно и вкусно и зря людям не нравится. "Частью решения будет переработка воды, полученной после очистки сточных вод, и превращение ее обратно в питьевую воду — совершенно безопасную и здоровую", — заявил Беван.

К слову, в 2013 году к британцам уже обращались с подобными заявлениями, но тогда они почему-то отреагировали негативно. Джеймс Беван считает, что этим они лишь угрожают природе и животным.

Нам нужно помнить, откуда она берется: когда мы открываем кран, то вода течет из рек и озер. Чем больше мы берем, тем больше мы истощаем эти источники и подвергаем стрессу природу и диких животных.

Сторонники идеи говорят, что вода сначала проходит через завод по переработке отходов, потом через фильтры, а затем через процесс, называемый "обратный осмос" — этап должен убрать из нее все бактерии и вирусы. Заключительным этапом является обеззараживание ультрафиолетом.



К слову, сингапурское пиво из сточных вод многие находят весьма вкусным. Дегустаторы описывают как "очень питкое и с медовым послевкусием".

