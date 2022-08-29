Что может случиться, если выбрасывать мусор на ночь, почему так лучше не делать

Чтобы избежать беды и не притянуть в свою жизнь трудности, не следует выбрасывать мусор в вечернее время. Выделяют 4 основных причины, которые являются уважительными, и их следует принимать во внимание.

Почему нельзя выбрасывать мусор после захода солнца: основные причины

Подозрение

Если выбрасывать мусор с наступлением темноты, то можно вызвать подозрение у соседей. Они могут подумать, что человек пытается что-то скрыть. Особенно бдительные соседи могут даже позвонить в полицию или же взять человека «на карандаш» и постоянно наблюдать за ним. В таком случае будет проблематично кому-либо доказать, что в 23:00 из дома выносили большие коробки из-под бытовой техники, а не труп.





Порча и сглаз

Многие знают о том, что колдуны и маги чаще всего проводят свои обряды ночью. Именно в это время темные силы просыпаются и могут нанести вред людям. Выбрасывая личные вещи в ночное время суток, можно навлечь беду. Увеличивается вероятность, что они будут заколдованы.

Разногласия с домовым

Многие люди считают, что живущий в каждом доме домовой ночью выходит на кухню, чтобы чем-то полакомиться. Если не оставить ему на столе еду, то он отправится копаться в мусоре. Не найдя там ничего съедобного, он может сильно разозлиться и начать делать пакости в доме.

Потеря счастья

Вынося из дома свои вещи или отходы после захода солнца, люди тем самым отдают темным силам все самое хорошее, что есть в их жизни. В этот период времени энергетика особенно сильна и ей невозможно противостоять. Именно поэтому, выбрасывая мусор, можно лишиться счастья и благополучия.

В какой день недели нельзя выбрасывать мусор





В церковных писаниях детально расписано, разрешается ли выносить мусор в утреннее время. На этот вопрос имеется категоричный ответ: рано утром и в большие церковные праздники выносить мусор из дома запрещено.

Православные верующие считают, что утром энергетика еще очень чистая и светлая, а подобными действиями человек ее засоряет. То же самое касается и больших церковных праздников. Вынос мусора в такие дни считается большим грехом и неуважением к святым.

Нельзя выбрасывать что-либо из дома в воскресенье. В этот день вовсе запрещена какая-либо работа. Само значение этого дня очень свято.

Что делать, если вынес мусор вечером

Если пришлось выбросить мусор в вечернее время, тогда, чтобы защитить себя, нужно провести специальный обряд. Потребуется зажечь свечу и поводить ею вправо и влево над ним, при этом произнося специальные слова:

«Пламенем свечи и с Божьей помощью освобождаю эти вещи от своей энергии, благодарю их за службу и полностью отпускаю. Аминь».

Таким образом удастся нейтрализовать негативную энергию мусора и тогда он заберет из дома все самое плохое, «не затрагивая» ничего лишнего.





Согласно фен-шуй, нет никаких ограничений относительно временных рамок. Важно только своевременно избавляться от ненужных вещей, потому что хлам накапливает в себе отрицательную энергию. Чтобы в доме всегда царила гармония и был уют, старые и ненужные вещи нужно выбрасывать своевременно. Самым подходящим временем для этого является светлое время суток.