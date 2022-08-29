CME Group запустила фьючерсы на биткоин и Ethereum в евро

Чикагская товарная биржа (CME Group) запустила номинированные в евро фьючерсы на биткоин и Ethereum.

"Запуск этих новых фьючерсных контрактов основан на сильном росте и глубокой ликвидности, наблюдаемой в наших продуктах на базе биткоина и эфира, торгуемых в долларах", — заявил руководитель отдела акций и форекс-продуктов CME Group Тим МакКорт.

Размер контрактов Bitcoin Euro и Ether Euro составляет 5 BTC и 50 ETH. Расчет по фьючерсам производится в денежной форме согласно референсным ставкам CME CF Bitcoin-Euro и CME CF Ether-Euro, которые служат суточным бенчмарком цены криптоактивов.

Биржа включит новые продукты в листинг в соответствии с правилами.

В декабре 2021 года CME Group запустила микрофьючерсы на базе Ethereum.

Напомним, 12 сентября биржа начнет торги опционами на фьючерсы второй по капитализации криптовалюты в преддверии The Merge.