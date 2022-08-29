CNN Türk: Греция "атаковала" турецкие самолеты из системы С-300
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CNN Türk: Греция "атаковала" турецкие самолеты из системы С-300

CNN Türk: Греция "атаковала" турецкие самолеты из системы С-300

Греция задействовала системы противовоздушной обороны С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции, пишет CNN Türk со ссылкой на министерство национальной обороны республики.

"Во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в августе произошел крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества. Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит".

Радар системы С-30 зафиксировал наведения ракеты "земля-воздух" на истребители в момент выполнения разведывательной миссии в 3 км к западу от Родоса. Экипажи турецких истребителей "выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы".


По данным Newsit.gr, турецкие военные самолеты совершили провокацию, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите:

"Как сообщают, этот эпизод произошел 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда С-300 "захватила" турецкие F-16".

Как указали в турецких изданиях, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы".

Турция неоднократно требовала остановить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что это нарушает условия международных договоров, а также ставит под сомнение суверенитет островов, который готова оспаривать официальная Анкара.

Президент Турции Эрдоган пригрозил Греции "катастрофой" в случае милитаризации восточных островов Эгейского моря. Будучи союзниками по НАТО, Турция и Греция расходятся в подходе к ряду вопросов, в том числе о морских границах, протяженности континентальных шельфов, вопросе воздушного пространства над Эгейским морем и этнически разделенного Кипра.

В июне глава Минобороны Турции Хулуси Акар вступил в острую конфронтацию с депутатами греческого парламента во время совместного заседания группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

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По материалам: uposters.ru

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