Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum

29 августа Coinbase запустит нанофьючерсы на вторую по капитализации криптовалюту.

Для одобрения CFTC биткоин-биржа предоставит торговлю инструментом через брокеров.

Доступ к криптодеривативу получат клиенты EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5, Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED&F Man и Wedbush.

Фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/10 от стоимости ETH.

27 июня платформа запустила торги нанофьючерсами на биткоин. Среднедневной оборот составил 77 000 контрактов.

В Coinbase подчеркнули, что в будущем рассчитывают получить лицензию фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM), которая позволит предложить подобные инструменты клиентам напрямую.

Напомним, в марте Coinbase представила планы по развитию связанного с деривативами подразделения.

Ранее CME сообщила о старте торгов опционами на Ethereum-фьючерсы с 12 сентября.

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