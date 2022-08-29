Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum
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Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum

Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum


29 августа Coinbase запустит нанофьючерсы на вторую по капитализации криптовалюту.


Для одобрения CFTC биткоин-биржа предоставит торговлю инструментом через брокеров.


Доступ к криптодеривативу получат клиенты EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5, Tradovate, ABN AMRO, ADMIS, Advantage Futures, ED&F Man и Wedbush.


Фьючерс с расчетами в долларах США эквивалентен 1/10 от стоимости ETH.


27 июня платформа запустила торги нанофьючерсами на биткоин. Среднедневной оборот составил 77 000 контрактов.


В Coinbase подчеркнули, что в будущем рассчитывают получить лицензию фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM), которая позволит предложить подобные инструменты клиентам напрямую.


Напомним, в марте Coinbase представила планы по развитию связанного с деривативами подразделения.


Ранее CME сообщила о старте торгов опционами на Ethereum-фьючерсы с 12 сентября.


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# Экономика coinbase, ethereum, eth, фьючерсы, новости
По материалам: ForkLog

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