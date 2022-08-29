«Даная родила прекрасного малыша»: Валерия показала внука Пригожина
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«Даная родила прекрасного малыша»: Валерия показала внука Пригожина

«Даная родила прекрасного малыша»: Валерия показала внука Пригожина

Дочь Иосифа Пригожина впервые стала мамой около двух недель назад. Вся семья продюсера несказанно рада рождению малыша. На днях звездные родственники Данаи пришли к ней в гости, чтобы познакомиться с наследником.


Пригожина-младшая поделилась впечатлениями о первых днях материнства. «Роды прошли без осложнений, все хорошо, все случилось во вторник, в четверг нас уже выписали. Муж присутствовал на родах, хотя я поначалу была против. Но, как оказалось, зря. Его поддержка чувствовалась, и все прошло намного легче, — делится Даная. — Мы дома уже неделю, растем не по дням, а по часам. Время летит, конечно...»

Данаю и ее мужа Евгения поздравила Валерия. «Даночка родила прекрасного малыша. Господи, детки — это такое чудо! Как хочется, чтобы все беды и невзгоды обходили их стороной. Вот и в нашей семье еще один новый человек. Новая жизнь — новая судьба», — обратилась 54-летняя артистка, которая с нетерпением ждала встречи с ребенком падчерицы.

И через две недели после рождения Даниэля (так брюнетка назвала сына — прим. «СтарХита») Иосиф Пригожин вместе с женой приехали к Данае домой. «Первая встреча с внуком. Как же я был счастлив увидеть его. Ангелочек Даниэль», — растрогался 53-летний продюсер.


Звезды с трепетом взяли малыша на руки и запечатлели этот момент. В соцсетях Валерии даже можно немного разглядеть лицо Даниэля. «Наша семья растет, и это прекрасно. От души поздравляю молодых родителей. Их жизнь обрела новый смысл. Дети — самое большое счастье. Пусть Даниэль растет здоровеньким и счастливым, а мы всегда рядом», — подписала снимок с сыном Данаи звездная блондинка.

Написала теплые слова дочери Пригожина и Наталья Рагозина, которая тоже скоро родит. Спортсменка ждет девочку, это будет второй ребенок для звезды. «От всей души поздравляю!» — написала она. Прокомментировала публикацию Валерии также Анна Нетребко. «Поздравляем вас!» — отметила оперная певица, оставив многочисленные смайлики с сердцами.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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