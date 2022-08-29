Давид Манукян рассказал о пополнении в семье: видео

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой активно развивает свою карьеру. Он записывает песни вместе с «поп-королем» отечественной эстрады Филиппом Киркоровым, участвует в различных шоу и снимается в социальных роликах. А недавно он опубликовал видео с ребенком на руках. Этот пост в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ) умилил поклонников Давида.





Манукян поделился радостным событием со своими подписчиками в соцсетях. Блогер сообщил, что у него в семье родился брат, и теперь он проходит «курс молодого отца».





Также Манукян спросил у своих подписчиков, есть ли у них дети, и реакция была молниеносной. Армия поклонников принялась в комментариях поздравлять Давида с пополнением, а также делиться своими достижениями и опытом.

«У тебя получается», «Давид, а как тебе очень идёт роль Бати», «Очень ждем твоего карапузика», «Желаю вам большую семью. Вы добрый и отзывчивый, восхищаюсь вами», «Быть родителями это большой труд ну и огромное счастье», «Вай, как мило», «С пополнением вашу семью ! Пусть здоровый и счастливый растёт братишка», – пишут пользователи Сети свои поздравления и пожелания.





Напомним, что Давид Манукян обрел свою популярность, будучи в отношениях с телеведущей Ольгой Бузовой. В январе 2021 года пара рассталась. Ольга часто обвиняла экс-бойфренда в домашнем насилии. После этого Дава начал активно развивать свою карьеру. Он снимался в клипах известных исполнителей, стал ведущим шоу «Дом-2», часто участвует в развлекательных телепроектах. По слухам, у блогера роман с певицей Мари Краймбрери, но сама исполнительница это отрицала.