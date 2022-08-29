Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в ноябре
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Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в ноябре

Давно ожидаемый экшен Gungrave G.O.R.E выходит на приставках Xbox в ноябре


Разработчики игры Gungrave G.O.R.E объявили дату выхода на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра выйдет 22 ноября 2022 года, ниже можно посмотреть трейлер с объявлением точной даты выхода давно ожидаемого экшена.


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Игра Gungrave G.O.R.E была анонсирована еще в 2018 году. Проект является частью серии игр Gungrave, первая часть которой дебютировала на Playstation 2 в 2002 году. Предполагалось, что и игра Gungrave G.O.R.E станет эксклюзивом Playstation 4 — именно так ее анонсировали в 2018 году, обещая выпустить игру в 2019 году. Когда игра не вышла на консолях Sony в назначенный срок, разработчики объявили, что работают и над версиями для других платформ. И только теперь, в 2022 году, Gungrave G.O.R.E доберется до релиза.

Ниже можно посмотреть еще и новый геймплей приключенческого экшена Gungrave G.O.R.E, который представили. В самой игре предстоит оказаться в футуристической версии Юго-Восточной Азии, где главный герой должен остановить распространение опасного наркотика.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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