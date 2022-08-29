День 29 августа в истории
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День 29 августа в истории

День 29 августа в истории

Международный день действий против ядерных испытаний

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи 2 декабря 2009 года. С инициативой принятия резолюции выступила Республика Казахстан.

29 августа 1991 года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Он был создан в 1947 году по решению Совета министров СССР в районе реки Иртыш, в 170 километрах от Семипалатинска. Через два года на полигоне прошло первое испытание ядерного оружия.

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено около 460 ядерных испытаний. Всего же в мире с 1945 года было испытано около 2 тысяч ядерных бомб.

73 года назад (1949) на Семипалатинском ядерном полигоне прошло испытание первой советской атомной бомбы

Первая советская атомная бомба РДС-1 была создана в КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр) под руководством Игоря Курчатова и Юлия Харитона. Ее масса составляла 4,7 тонны, диаметр — 1,5 метра и длина — 3,3 метра.

За успешную разработку и испытание атомной бомбы закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года орденами и медалями была награждена большая группа ведущих исследователей, конструкторов, технологов, а непосредственным разработчикам ядерного заряда было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны завершилась Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион»

План операции, которая стала одной из крупнейших за всю мировую историю, начал разрабатываться в апреле 1944 года. Ее замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий «Центр» и окружении основных ее сил восточнее Минска.

В ходе операции, которая проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 года, войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов при поддержке Днепровской военной флотилии освободили Белоруссию, часть Литвы и Латвии, вышли на территорию Польши и к границам Восточной Пруссии. Для того чтобы противостоять советским войскам, немецко-фашистское вражеское командование перебросило в Белоруссию значительную часть сил с западного фронта. Это облегчило наступление союзных войск во Франции.

78 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция

В ходе операции, которая началась 13 июля 1944 года, войска 1‑го Украинского фронта завершили освобождение от немецкой оккупации всей территории Украинской ССР и освободили юго-восток Польши. Практически полностью была разгромлена группа армий «Северная Украина»: более 30 дивизий противника (включая дивизию украинских коллаборационистов СС «Галичина») потеряли порядка 70% личного состава, а восемь дивизий были полностью уничтожены. Советские войска форсировали реку Висла и создали крупный плацдарм в районе города Сандомир (Польша).

За мужество, воинское мастерство и героизм 353 соединения и части были награждены орденами, 246 — получили почетные наименования Львовских, Висленских, Сандомирских, Станиславских и др. Более 120 тысяч воинов награждены орденами и медалями, 160 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

84 года назад (1938) в СССР было введено заочное высшее образование

Система заочного образования начала формироваться в нашей стране в 1919 году, когда 8-й съезд Коммунистической партии принял решение об оказании государственной помощи самообразованию и саморазвитию рабочих и крестьян. В 1920-х годах начали издавать специальную литературу для самообразования («Школа на дому», «Народный университет на дому», «Рабочий техникум на дому», «Учись сам» и др.). Стали открываться курсы с заочной системой обучения, а также при некоторых московских вузах (МГУ, Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева и др.) открылись заочные отделения. К началу 1930-х годов в высших и средних учебных заведениях системы заочного образования обучалось свыше 350 тысяч человек, были сформированы Центральный институт заочного обучения и целый ряд профильных заочных институтов.

29 августа 1938 года Постановлением СНК СССР «О высшем заочном обучении» был установлен перечень специальностей для системы заочного образования, а также создана сеть самостоятельных заочных вузов. Была введена курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов. Для студентов-заочников были установлены дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы. Через год было утверждено Положение о заочной аспирантуре.

124 года назад (1898) в Москве заложен Музей изящных искусств имени Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина)

Инициатором его создания в 1893 году выступил заслуженный профессор МГУ, доктор римской словесности и историк искусства Иван Цветаев. В основу музея легла коллекция Кабинета изящных искусств и древностей университета.

Строительство здания музея по проекту архитектора Романа Клейна и главного инженера Ивана Рерберга продолжалось 14 лет. 13 июня 1912 года состоялось торжественное открытие музея, на котором присутствовали император Николай II и вдовствующая императрица Мария Федоровна.

В 1932 году Музей изящных искусств был переименован в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году ему было присвоено имя А. С. Пушкина.

В настоящее время в комплекс зданий ГМИИ имени А. С. Пушкина входят Главное здание, Музей личных коллекций, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ вв., Детский центр «Мусейон». На правах отделов существуют также Учебный музей имени И. В. Цветаева и Мемориальная квартира Святослава Рихтера. Собрание музея насчитывает около 700 тысяч произведений живописи и скульптуры, графики, прикладного искусства, художественной фотографии, а также памятники археологии и нумизматики.

324 года назад (1698) император Петр I установил налог на бороды

Вскоре после своего возвращения из первого путешествия по Европе Петр I подписал указ, предписывающий «брить бороды и усы людям любого чина», кроме священников, а с тех, кто этого делать не пожелает, брать пошлину.

Были установлены четыре разряда пошлины: с царедворцев, городовых дворян и чиновников брали по 600 рублей в год, с купцов — по 100 рублей, с посадских людей — по 60 рублей, со слуг, ямщиков и «всяких чинов московских жителей» — по 30 рублей. С крестьян было решено налог не взымать, но каждый раз при въезде в город с них брали по 1 копейке «с бороды».

Пошлина на бороды взымалась более 20 лет и была отменена в 1722 году.

78 лет назад (1944) началось Словацкое национальное восстание

Вооруженное выступление народа Словакии против немецко-фашистских захватчиков и сотрудничавшего с ними режима Йозефа Тисо было подготовлено компартией страны и Словацким национальным советом. Руководил восставшими полковник Ян Голиан.

Мятеж охватил почти всю центральную часть Восточной Словакии. Несмотря на превосходство немецко-фашистских войск, восстание продолжалось до конца октября 1944 года, а партизанские отряды продолжали сражаться до полного освобождения Словакии советскими войсками.

137 лет назад (1885) немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл

Он представлял собой конструкцию с деревянным шасси на двух больших колесах со спицами и двумя маленькими роликами по бокам для поддержания равновесия. Руль, рычаг переключения передач и шестерни мотоцикла были металлическими. Весила конструкция 90 килограммов и развивала скорость от 6 до 12 километров в час. Позднее Готлиб Даймлер и его коллега Вильгельм Майбах основали фирму по производству мотоциклов.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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