Депутат предложил распространить на ученых льготы для айтишников
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Депутат предложил распространить на ученых льготы для айтишников

Депутат предложил распространить на ученых льготы для айтишников

Сегодня компании, которые занимаются научными и техническими разработками, должны иметь такие же льготы, как и ИТ-предприятия. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»), сообщила пресс-служба фракции.

29 августа депутат направил в Правительство обращение с соответствующим предложением. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Сегодня государство уделяет большое внимание развитию IT-компаний и предоставляет им различные льготы и преференции, например, нулевая ставка по налогу на прибыль организаций, отсрочка от службы в армии для работников и льготные кредиты, обратил внимание Демин. Вместе с тем «для обеспечения конкурентоспособности российской экономики, в том числе в сфере ИТ, важны предприятия, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)», говорится в обращении к кабмину. При этом выполняющие НИОКР компании сейчас находятся в заведомо более сложных условиях с точки зрения налоговой и регуляторной нагрузки, хотя в «режиме реального времени решают важную задачу — повышение технологического развития производства, в том числе импортозамещение», отметил Демин.

В связи с этим Демин предложил кабмину рассмотреть возможность распространения на юрлиц, которые занимаются НИОКР, связанными с производством (материалами, технологиями), всех льгот, которые действуют для ИT-компаний.

Депутат сообщил, что представители научно-конструкторских предприятий на встрече в Екатеринбурге поддержали такую инициативу.

Также он пообещал направить в Минцифры предложение создать централизованную платформу, которая поможет производителям искать отечественное программное обеспечение на замену ушедшему зарубежному.

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По материалам: pnp.ru

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