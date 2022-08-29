Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль

Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Певец и композитор Дмитрий Маликов признался, что ничего не делает по дому. Артист в интервью каналу НТВ признался, что домашние дела не для него. В силу профессии он должен осторожно относиться к своему здоровью — особенно к тем частям тела, которые его «кормят». Именно по этой причине артист не считает своим долгом помогать по хозяйству. Всякий раз звезда эстрады приглашает специально обученных людей, которые и гвоздь прибить смогут, и с другими делами помочь.
«Есть люди, которые помогают. Я берегу пальцы, я же пианист», — объяснил артист. Ранее Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о разводе с Еленой Изаксон после 30 лет брака.
# Шоу-бизнес Маликов Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя «Рика и Морти»
Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя
Елена Степаненко лишилась ребенка из-за Евгения Петросяна
Елена Степаненко лишилась ребенка из-за Евгения Петросяна
Лайма Вайкуле пристрастилась к смертельной привычке
Лайма Вайкуле пристрастилась к смертельной привычке
Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на демократический отдых
Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на
Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках
Лунный день сегодня 29 августа 2022 года
Лунный день сегодня 29 августа 2022 года
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 26.08.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 26.08.2022
CNN Türk: Греция "атаковала" турецкие самолеты из системы С-300
CNN Türk: Греция "атаковала" турецкие самолеты из системы
В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока
В Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
Интересные приметы на Ореховый Спас, 29 августа 2022 года
Интересные приметы на Ореховый Спас, 29 августа 2022 года

Топ на сегодня

Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
Фанаты Аллы Пугачевой в шоке от ее приезда Россию
"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Павел Прилучный избавляется от всего, что напоминает о бывшей жене
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на

Еще по теме

Дмитрий Маликов рассказал о расставании с женой
Дмитрий Маликов признался, как уживается с женой тридцать лет
Дмитрий Маликов переехал в новый загородный коттедж на фоне слухов о разводе
Дмитрий Маликов рассказал о своем имуществе за рубежом: чем владеет артист