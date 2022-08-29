Дмитрий Тарасов не ночует дома, и все время проводит с другом

Футболист Дмитрий Тарасов после слухов о расставании с женой перестал появляться дома. Спортсмен и Анастасия Костенко вместе уже пять лет, четыре из которых женаты. За это время между супругами были ссоры, но после них ни Дмитрий, ни Анастасия всерьез не задумывались о расставании. Теперь же Тарасов уже несколько дней не живет дома, приезжая лишь изредка, чтобы повидаться с детьми. Поклонники заподозрили, что Костенко выставила футболиста из дома из-за предложения, сделанного бывшей жене Ольге Бузовой. Обращение Тарасова к певице спровоцировало скандал в Сети, после которого поток хейта полился на Анастасию. Однако, на деле, все оказалось гораздо более прозаичнее. Дмитрий был вынужден покинуть на время семью из-за грядущего проекта, который готовит вместе с другом певцом T-Killah.«Они реально 24 часа вместе. Футбольный клуб «Родина Медиа», над которым работают ребята, отнимает все свободное время. Дима уже говорил, что переехал к Саше…», — рассказал представитель Дмитрий в беседе со «Стархитом». Напомним, после предложения о сотрудничестве Ольга Бузова разразилась тирадой в адрес бывшего мужа. «Ты так открещивался от меня и нашей любви последние шесть лет, говорил, что я была ошибкой в твоей жизни. Поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь. Это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда не могла ходить после сложнейшей операции, благодаря которой мы могли стать родителями», — гневно высказалась Ольга.