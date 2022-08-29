Дочь Глюкозы считает себя небинарной личностью: что об этом думает сама певица
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Дочь Глюкозы считает себя небинарной личностью: что об этом думает сама певица

Дочь Глюкозы считает себя небинарной личностью: что об этом думает сама певица

Недавно стало известно, что старшая наследница Натальи Ионовой, известной под своим творческим псевдонимом Глюкоза, объявила себя небинарной личностью. Теперь Лидия просит называть себя другим именем – Рей. Певица переживает по этому поводу, но поддерживает дочь, несмотря на ее решения.


В последнее в России также стали популярными западные гендерные «нормы», в частности отказ от причисления себя к какому-то из двух полов. Небинарные люди не считают себя ни мужчинами, ни женщинами. В числе таких оказалась и Лидия Чистякова, старшая дочь певицы Натальи Ионовой. Певица рассказала, как она отнеслась к такому решению своей наследницы.

«Главное — быть рядом, когда они определяются, поддерживать их, когда они себя ищут. Конечно, я нервничаю, просто не подаю виду», – делится своими переживаниями Наталья в интервью журналу Hello.



Наталья сообщила, что уже консультировалась по этому поводу с психологами. Специалисты успокоили певицу, рассказал, что новое поколение не хочет жить по старым нормам и стремится разрушить гендерные границы. Вспомнила Глюкоза и свое детство. По словам артистки, в свои 15 лет она хотела быть мальчиком. Она считает такие мысли нормой для подростков.

«Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно. Но я не шла и не рассказывала это маме, переживала в себе. Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать», – поделилась воспоминаниями Наталья.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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