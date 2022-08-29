Друг Павла Прилучного: «Его свадьба с Зепюр стала большой неожиданностью для всех»
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Друг Павла Прилучного: «Его свадьба с Зепюр стала большой неожиданностью для всех»

Друг Павла Прилучного: «Его свадьба с Зепюр стала большой неожиданностью для всех»

Несколько месяцев Павел Прилучный появлялся в обществе Зепюр Брутян. Статус пары не давал покоя фанатам, но теперь стало ясно: актеры действительно влюблены друг в друга. А с 12 мая они официально муж и жена. Именно в этот день звезды расписались в Наро-Фоминском загсе.


Свадебное торжество Зепюр и Павла прошло в Подмосковье. Гостями вечеринки стали чуть более 60 человек, среди которых можно было увидеть Стаса Михайлов с женой, Илью Глинникова и других известных персон.

«Его свадьба с Зепюр стала большой неожиданностью для всех. Но видно, что они очень любят друг друга. Счастлив за них», — поделился со «СтарХитом» друг 35-летнего Павла.


Поддержать молодых пришли родители, а вот присутствовали ли на вечеринке дети Прилучного от Агаты Муцениеце, неизвестно. На тех фотографиях, которые утекли в Сеть, Мии и Тимофея нет.

«С Пашей познакомились в рамках моей работы. Свадьба была прекрасной, в лучших армянских традициях, с шашлыком. Ведущим выступил Стас Зубков — он, кстати, вел празднование в честь 55-летия Филиппа Киркорова. Подарков было много, но гости не смогли разглядеть их — все коробки были запечатаны. Жаль, что второго дня празднования не будет», — отметил приятель звезды «Мажора».

Напомним, в браке с Агатой Муцениеце Павел прожил около девяти лет. После разрыва с ней Прилучный стал встречаться с Мирославой Карпович. Роман артистов длился около двух лет. Расстались влюбленные без громкого скандала.

«Если вы любили человека, то, видя, что он счастлив, тоже будете счастливы за него... Если в вас затаилась жажда мести и зла, значит, вы обманывали и себя, и его. Поблагодарите прошлое за опыт и идите вперед к тому, что действительно ваше», — так Карпович высказывалась об отношениях Павла с Зепюр.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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