Елена Степаненко лишилась ребенка из-за Евгения Петросяна

76-летний артист Евгений Петросян мог в молодости стать отцом. Юморист не скрывает своего счастья от позднего отцовства. Его сыну Вагану всего два года. Есть у него также взрослая дочь Викторина, которая после женитьбы отца на помощнице Татьяне Брухуновой не хочет иметь ничего общего с родителем. А еще у юмориста мог быть ребенок от четвертой супруги Елены Степаненко, с которой он прожил в браке 33 года. Но тогда артист решил, что оно ему не надо. «Об этом знают только в узком кругу (со слов самой Степаненко): у них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — рассказал «КП» давнюю историю хорошо знакомый с бывшими супругами эстрадный режиссер Анатолий Демидов.Степаненко не стала противоречить, но горько раскаивалась потом, что уступила мужу и сделала аборт. «Елена воспринимала его не просто как супруга, но и как наставника, который привел ее в эстрадный юмор и помог сделать карьеру. Его мнение было главным», — объяснил ситуацию Демидов. Потом, когда овеянный славой и заработавший много денег Петросян созрел до совместных детей, уже ничего не получалось. Теперь понятно, почему Степаненко, смирившаяся с бездетностью, так остро реагирует на предательство супруга, хвастающегося сейчас маленьким сыном.