Ericsson решил уволить всех сотрудников в России
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Ericsson решил уволить всех сотрудников в России

Ericsson решил уволить всех сотрудников в России«Ъ»: Ericsson ликвидирует представительство в России и прекратит техподдержку

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, компания уволит даже работников, осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи. В компании подтвердили, что в ближайшие месяцы будут сворачивать деятельность в России по мере выполнения обязательств перед заказчиками.

Источники «Ъ» допускают, что часть сотрудников поддержки Ericsson перейдет в новую компанию, которую учредят российские топ-менеджеры.

Об остановке деятельности в России Ericsson сообщил в начале апреля. Компания открыла резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон (около 95 миллионов долларов) на случай обесценивания активов и другие «исключительные расходы». Сотрудников офиса Ericsson в России отправили в оплачиваемые отпуска.

Позднее Ericsson оценил свои потери после ухода с российского рынка в 1,2 миллиарда шведских крон (130 миллионов долларов).

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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