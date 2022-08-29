Фотограф полностью раздевается перед своими моделями, стремясь запечатлеть их первую реакцию и яркие эмоции

Мы привыкли, что фотографии в стиле «ню» это про обнажённые тела моделей. Но американский фотограф Тревор Кристенсен полностью изменил концепцию данного жанра фотографии — он сам раздевается перед своими моделями, стремясь запечатлеть их эмоции в моменте. И это у него отлично получается: смятение, смущение, недоумения, улыбки — полный спектр человеческих эмоций!

В среднем съёмка длилась около 45 минут. И, конечно же, все модели были предупреждены о специфике фотосессии. Некоторые являются старыми друзьями Тревора, с кем-то он знакомился в Тиндере, а кто-то сам связывался с фотографом. Так что данный проект исключительно добровольный и никаких вам внезапно распахнутых плащей! 🙂

Брианна, 26 лет

Бри — начинающая модель. Этот снимок мы сделали в доме её родителей в Солт-Лейк-Сити.

Корт, 27 лет

Карла — массажистка. Снимок сделан в мотеле в Санта-Фе, Нью-Мексико.

Кристиан, 43 года

Мужчина трудится в сфере коммуникаций. Фотография сделана в его квартире в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Остин, 27 лет

Остин — школьная учительница. Этот снимок мы сделали у неё дома в Прово, штат Юта.

Торри, 30 лет

Парень работает кинопродюсером и режиссером. Фото сделано в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Эшли-Джейн, 22 года

Эшли студентка и администратор, сфотографирована в центре Сан-Франциско, Калифорния.

Кари, 26 лет

Девушка работает ИТ-специалистом. Кадр сделан у неё дома в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Кендалл, 44 года

Мужчина — продюсер-документалист. Эту фотографию мы сделали в квартире Кендалла в Солт-Лейк-Сити.

Крис Миллер, 36 лет

Крис работает репортером телевизионных новостей. Снимок был сделан в подвале KUTV2 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Грейс, 21 год

Грейс — студентка. Фото сделано в квартире девушки в Прово, штат Юта.

Крис, 28 лет, и Натали, 27 лет

Ребята являются комиком и режиссером, ну а сфотографированы они были в студии Натали в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Мадлен, 25 лет

Девушка трудится помощником руководителя. Сфотографирована у себя дома в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Виктория, 25 лет, и её сестра Ханна, 21 год

Виктория — модный иллюстратор, а Ханна работает официанткой. Девушки сфотографированы в доме Виктории в Прово, штат Юта.

Как думаете, как бы вы отреагировали на такой подход фотографа?