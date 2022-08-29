Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС

Вадим Карасев

Франция поднимет тему создания «Европейского политического сообщества» на встрече ЕС

Париж поднимет тему создания «Европейского политического сообщества» (ЕПС) на встрече Европейского союза (ЕС) в Праге. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, его заявление публикует РИА Новости.

«В ближайшие недели предстоит встреча ЕС в Праге, и Франция будет отстаивать эту идею, которая представляется нам важной», — сказал французский лидер.

Впервые о создании ЕПС Макрон заявил 9 мая. По его словам, планируется создать организацию, которая смогла бы принять в свои ряды Украину. Помимо этого, президент Франции допустил, что Великобритания, которая решила выйти из Европейского союза (ЕС), также сможет найти свое место в подобном сообществе.

По мнению политика, структура позволит улучшить взаимодействие со странами, которые в обозримом будущем не имеют перспективы присоединения к Евросоюзу.

В свою очередь МИД Франции заявил, что целью подобного объединения является содействие укреплению отношений со странами Европы и усиление поддержки кандидатов на вступление в Евросоюз во всех областях.