Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС

Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС

Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕСФранция поднимет тему создания «Европейского политического сообщества» на встрече ЕС

Париж поднимет тему создания «Европейского политического сообщества» (ЕПС) на встрече Европейского союза (ЕС) в Праге. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, его заявление публикует РИА Новости.

«В ближайшие недели предстоит встреча ЕС в Праге, и Франция будет отстаивать эту идею, которая представляется нам важной», — сказал французский лидер.

Впервые о создании ЕПС Макрон заявил 9 мая. По его словам, планируется создать организацию, которая смогла бы принять в свои ряды Украину. Помимо этого, президент Франции допустил, что Великобритания, которая решила выйти из Европейского союза (ЕС), также сможет найти свое место в подобном сообществе.

По мнению политика, структура позволит улучшить взаимодействие со странами, которые в обозримом будущем не имеют перспективы присоединения к Евросоюзу.

В свою очередь МИД Франции заявил, что целью подобного объединения является содействие укреплению отношений со странами Европы и усиление поддержки кандидатов на вступление в Евросоюз во всех областях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника
Засохшие европейские реки сфотографировали со спутника
Давид Манукян рассказал о пополнении в семье: видео
Давид Манукян рассказал о пополнении в семье: видео
Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на встрече ЕС
Франция захотела обсудить создание нового политического сообщества на
Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон
Умерла блюзовая певица Мэйбл Джон
Располневшая Настя Каменских высказалась о своей беременности
Располневшая Настя Каменских высказалась о своей беременности
Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook
Meta расширила проект по интеграции NFT на Facebook
Эксперт рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем и аспектах внедрения ИИ
Эксперт рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем и
Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Сенчукова взорвалась, услышав о возращении Аллы Пугачевой
Любовь Успенская жалеет о работе с Наргиз Закировой
Любовь Успенская жалеет о работе с Наргиз Закировой
Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Пятерых пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре госпитализировали
Найден новый способ снизить цены на нефть
Найден новый способ снизить цены на нефть

Топ на сегодня

Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров анонсировал блокчейн-маркетплейс в Telegram
Итоги недели: биткоин провалил уровень $20 000, а Павел Дуров
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
В Совфеде оценили идею усложнения визового режима между Россией и ЕС
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива из России
Поляки выстроились в очередь за углем после запрета на ввоз топлива
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Bloomberg: Россия может перекрыть ЕС газ на год без каких-либо проблем
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»
Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но

Еще по теме

Макрон заявил, что Франция не является американским вассалом
Макрон: Ракетный удар по Сирии разделил Россию и Турцию
Макрон: Франция и США останутся союзниками, несмотря на разногласия
Макрон допустил возвращение Великобритании в Евросоюз