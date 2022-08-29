Функция Quick Resume получит новые опции на приставках Xbox Series X | S, по данным инсайдера

Вадим Карасев





Функция Quick Resume является одним из нововведений поколения консолей Xbox Series X | S. Она позволяет быстро вернуться к игре, даже если эта игра запускалась в последний раз несколько дней назад. Работает функция Quick Resume не всегда корректно, особенно с многопользовательскими проектами.

Как сообщил игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two на минувших выходных, компания Microsoft работает над функцией, которая позволит игрокам выбирать, какие проекты не будут использовать Quick Resume. Соответственно, эти игры будут просто закрываться, когда пользователь переключается на другую игру. А при повторном запуске они будут стартовать с нуля, а не загружаться по Quick Resume. Когда именно эту функцию добавят на консоли — пока не сообщается.

Напомним, несколько месяцев назад, с одним из обновлений прошивки, у игроков на Xbox Series X | S появилась возможность закреплять игры, которые должны всегда сохраняться в Quick Resume. Тем самым игроки могут контролировать несколько проектов, которые всегда можно быстро запустить.