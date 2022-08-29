Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике
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Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике

Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в АрктикеГенсек НАТО Столтенберг заявил, что альянсу необходимо наращивать присутствие в АрктикеСюжетРоссия и НАТО:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — сказал Столтенберг. По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, открывает там «базы советской эпохи», а также «развертывает и испытывает новое современное оружие», например, гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, интерес к Арктике проявляет и Китай, отметил генсек. В частности, это происходит и из-за того, что регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата.

Ранее Йенс Столтенберг назвал вызовом для ценностей и интересов альянса сотрудничество России и Китая в Арктике. Он отметил, что в этой ситуации очень важным является присоединение к Североатлантическому альянсу Стокгольма и Хельсинки.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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