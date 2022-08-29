Гороскоп Павла Глобы на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Вот и подходит к концу лето 2022 года. Настало время узнать, какими будут последние дни августа и первые дни сентября. Следуйте простым рекомендациям, чтобы в вашей жизни было больше удачи, возможностей и приятных моментов.

На портале Woman’s day имеется информация о том, какой видит эту неделю самый популярный и именитый астролог России и СНГ — Павел Глоба. Наши эксперты решили немного дополнить прогноз эксперта, также рассказав о том, что нас может ожидать в этим семь дней.

Овен

Овнам в это относительно спокойное время нужно избегать двух вещей: скуки и общения с негативными людьми. Скука и уныние лишат этих людей привлекательности, харизмы. Это крайне отрицательно скажется на общении с противоположным полом. Если же придется провести диалог с неприятным человеком, астрологи настоятельно советуют пользоваться советами о том, как восстановить силы и энергию после неприятного общения. Огромное внимание стоит уделять здоровью и, в частности, питанию. Овнам нужно питаться правильно, избегая вредных привычек.

Телец

Тельцам, вероятно, захочется всего и сразу. Благо, что положение ночных светил поможет им это сделать. Увеличить существенно свои шансы на успех в любви, финансах, работе и домашних делах им помогут советы фэн-шуй на каждый день. В целом энергетика этих людей будет невероятно сильной, в особенности 29 августа -в самый благоприятный для них день. Тельцам удастся увеличить доходы, добиться поставленных задач. В любви и в делах очень эффективным будет творческий подход. Необычные решения помогут Тельцам вырваться в лидеры.

Близнецы

Близнецам на этой неделе для привлечения счастья очень важно избавиться от привычки к жалобам. Если что-то пойдет не так, то нужно просто принять это и двигаться дальше — без сожалений, обид. Это великолепное время для ремонта, строительства, перестановки и покупки мебели. Большое внимание стоит уделять второй половинке, семье. Полезными будут совместные дела и отдых. Можно без опаски прислушиваться к советам близких, а также дарить им подарки, внимание. Эта неделя — время свободы, любви и ярких эмоций, многие из которых запомнятся Близнецам надолго.

Рак

Ракам на этой неделе, возможно, придется встретиться с навязчивыми мыслями. Они станут причиной больших проблем в общении с противоположным полом, с людьми в целом. Ранее мы уже рассказывали, откуда они берутся и как с ними совладать. Это очень важно, ведь без них станет куда проще заводить новые знакомства в деловой и любовной сферах, а также просто находить общий язык с близкими и друзьями. Наступает идеальное время для деловых поездок. Можно менять обстановку, искать новую работу, расширять бизнес и общаться с партнерами о будущем, строя планы.

Лев

У Львов наступает идеальное время для решения любых вопросов материального типа. Можно совершать дорогостоящие приобретения, давать деньги взаймы близким людям, покупать подарки на дни рождения. В амурных делах Львам не стоит не столько самим проявлять активность, сколько начать ценить активность со стороны окружающих. Важно начать замечать знаки внимания второй половинки или противоположного пола в целом. Ночные светила помогут Львам в этот период избавиться от чувства вины и других разрушительных эмоций и чувств.

Дева

Девам астрологи рекомендуют в общении с людьми быть более избирательными, ведь среди них может оказаться много токсичных личностей. Определить заранее характер человека можно по его любимой еде, а также при помощи шестого чувства, которое на этой неделе у Дев будет обострено. Также эксперты отмечают, что, вполне вероятно, придется больше работать, но не получать за это должного положительного внимания и одобрения. Все финансовые и рабочие победы впереди, а на этой неделе Девам нужно создать для этого благоприятные условия.

Весы

Весам на жизненном пути в период с 29 августа по 4 сентября могут начать встречаться негативные люди и дурные новости, отрицательные эмоции. Лучшие обереги и заговоры помогут минимизировать негативное воздействие всего плохого на Весов и на их близких. Также возможно временное недопонимание с самими родственниками и второй половинкой. Всё, что необходимо для того, чтобы сохранить стабильность — это просто воздержаться от агрессии и обид. В финансовой и рабочей сферах лучше пока не начинать ничего нового. Так Весы останутся в сильной позиции.

Скорпион

Ночные светила помогут Скорпионам раскрыть им свои самые лучшие черты характера. Данный период очень хорошо подходит для анализа всего происходящего — в первую очередь в сфере работы и финансов. Для того, чтобы укрепить любовные отношения, Скорпионам стоит больше времени посвящать второй половинке. Также полезными будут некоторые новшества. Например, можно попробовать купить новое постельное белье или кухонный набор, либо пойти дальше и попробовать найти новое место для жилья. Главное, чтобы из-за этого не образовалась дыра в бюджете.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе то и дело будут срываться различные проекты в работе и в личной сфере. Специальные практики и ритуалы помогут Стрельцам достичь успеха в любых начинаниях. Своей уверенностью лучше делиться с окружающими. Они точно оценят это по достоинству. В амурных делах возникнут некоторые трудности. В отношениях с близким человеком у Стрельцов могут появиться несостыковки, легкие обиды. Сами Стрельцы станут чуть более раздражительными, поэтому астрологи советуют тщательно выбирать слова.

Козерог

Козероги в финансовой и рабочей сферах будут на высоте. Им удастся укрепиться на текущих позициях, а также заключить важные договоренности. Всё, что им потребуется — это повысить концентрацию своего внимания. Семь самых эффективных техник помогут быстро фокусироваться на важном и не откладывать дела на потом. Эта неделя идеально подходит для знакомств, романтики и флирта. Также полезно будет признаваться в любви, переводить отношения на новый уровень, планировать свадьбу, зачатие, знакомство с родителями второй половинки.

Водолей

Водолеям, как и всем людям в целом, хочется счастья, но на этой неделе придется действовать самостоятельно. Достичь этого состояния им помогут пять полезных техник. Возможно, придется идти на риски, но делать это лучше обдуманно, осторожно. В качестве отдыха можно выбирать общение с друзьями, новые знакомства, флирт и свидания. В уже состоявшихся отношениях Водолеев ждут некоторые трудности, так что астрологи советуют не искать виноватых в своих проколах и не конфликтовать с любимым человеком, что бы ни происходило.

Рыбы

Рыбам нужно начать эту неделю с подготовки к приходу осени. Для этого в первую очередь важно избавиться от хлама и мусора. Большое внимание стоит уделять сфере здоровья. В финансовой сфере важно избегать займов и кредитов. Особую осторожность астрологи советуют соблюдать при подписании документов. В любви и в дружбе важно уметь идти навстречу. Роль лидера в отношениях будет восприниматься второй половинкой как провокация и попытка подавления воли. Нужно показывать всем вокруг дружелюбие и готовность идти навстречу.