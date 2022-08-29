Хит мобильных устройств Candy Crush Saga обнаружили в списке игр для приставок Xbox
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Хит мобильных устройств Candy Crush Saga обнаружили в списке игр для приставок Xbox

Хит мобильных устройств Candy Crush Saga обнаружили в списке игр для приставок Xbox


Microsoft покупает издательство Activision Blizzard, частью которого является компания King — издатель нескольких успешных мобильных игр. Один из главных проектов издательства King — игра Candy Crush Saga, которая имеет огромную аудиторию поклонников на мобильных устройствах.

Candy Crush Saga обнаружили в списке игр и приложений для приставок Xbox. Игроки обратили внимание, что проект отображается в приложении Xbox в качестве игры для приставки. Если зайти внутрь него, указано, что одна из платформ игры — Xbox One. При этом, установить сейчас игру на приставки Xbox нельзя.


Candy Crush Saga — это популярная игра в жанре «3 в ряд». Проект впервые вышел в апреле 2012 года, а на текущий момент в нем около 10 000 уровней. Игра доступна не только на мобильных устройствах, но и на PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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