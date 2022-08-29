Художница превратила героинь студии Дисней в современных девушек, следующих модным канонам красоты

Художники — удивительные люди, которые при любой удобной возможности готовы экспериментировать и создавать что-то новое. В этом деле им точно нет равных. Например, художница, ведущая страничку в Инстаграм* под ником Veronique, без ума от героинь мира Диснея. Она переосмысливает классические образы девушек, меняя им причёски, макияж, наряды. В результате этой глобальной перезагрузки у неё получается добиться невероятных преображений. Кажется, что принцессы и другие мультипликационные героини только вышли из салона красоты.

Принцесса Жасмин из мультфильма «Аладдин»

Чел из мультфильма «Дорога в Эльдорадо»

Процесс создания работ можно увидеть на YouTube-канале художницы. Девушка поэтапно демонстрирует, как она переделывает классические образы персонажей, делая их практически неузнаваемыми.

Белль из мультфильма «Красавица и Чудовище»

Венди из мультфильма «Питер Пен»

Нани из мультфильма «Лило и Стич»

Колетт из мультфильма «Рататуй»

Динь-динь из мультфильма «Феи»

Фиона из мультфильма «Шрек»

Мираж из мультфильма «Суперсемейка»

Эльза из мультфильма «Холодное сердце»

Многим героиням к лицу их новые образы. Они стали выглядеть более ярко и интересно.

Тиана из мультфильма «Принцесса и лягушка»

Золушка из мультфильма «Золушка»

Леди Тремейн из мультфильма «Золушка»

Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Матушка Готель из мультфильма «Рапунцель»

Мейвис из мультфильма «Монстры на каникулах»

Сегодня на страничку художницы в Инстаграме* подписано более 50 тысяч человек. В TikTok у неё и вовсе 2 миллиона подписчиков. Будем надеяться, что количество поклонников Veronique будет только увеличиваться, ведь её творчество заслуживает наивысшей оценки.

Алиса из мультфильма «Алиса в стране чудес»

Здесь вы можете посмотреть, как изменилась бы жизнь диснеевских героев, если бы им в руки попали современные гаджеты.

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