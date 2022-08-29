Художница превратила героинь студии Дисней в современных девушек, следующих модным канонам красоты
Художники — удивительные люди, которые при любой удобной возможности готовы экспериментировать и создавать что-то новое. В этом деле им точно нет равных. Например, художница, ведущая страничку в Инстаграм* под ником Veronique, без ума от героинь мира Диснея. Она переосмысливает классические образы девушек, меняя им причёски, макияж, наряды. В результате этой глобальной перезагрузки у неё получается добиться невероятных преображений. Кажется, что принцессы и другие мультипликационные героини только вышли из салона красоты.
Принцесса Жасмин из мультфильма «Аладдин»
Чел из мультфильма «Дорога в Эльдорадо»
Процесс создания работ можно увидеть на YouTube-канале художницы. Девушка поэтапно демонстрирует, как она переделывает классические образы персонажей, делая их практически неузнаваемыми.
Белль из мультфильма «Красавица и Чудовище»
Венди из мультфильма «Питер Пен»
Нани из мультфильма «Лило и Стич»
Колетт из мультфильма «Рататуй»
Динь-динь из мультфильма «Феи»
Фиона из мультфильма «Шрек»
Мираж из мультфильма «Суперсемейка»
Эльза из мультфильма «Холодное сердце»
Многим героиням к лицу их новые образы. Они стали выглядеть более ярко и интересно.
Тиана из мультфильма «Принцесса и лягушка»
Золушка из мультфильма «Золушка»
Леди Тремейн из мультфильма «Золушка»
Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»
Матушка Готель из мультфильма «Рапунцель»
Мейвис из мультфильма «Монстры на каникулах»
Сегодня на страничку художницы в Инстаграме* подписано более 50 тысяч человек. В TikTok у неё и вовсе 2 миллиона подписчиков. Будем надеяться, что количество поклонников Veronique будет только увеличиваться, ведь её творчество заслуживает наивысшей оценки.
Алиса из мультфильма «Алиса в стране чудес»
Здесь вы можете посмотреть, как изменилась бы жизнь диснеевских героев, если бы им в руки попали современные гаджеты.
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