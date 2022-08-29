Ингеборга Дапкунайте еще думает вернуться в Россию
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Ингеборга Дапкунайте еще думает вернуться в Россию

Ингеборга Дапкунайте еще думает вернуться в Россию
Актриса Ингеборга Дапкунайте одна из первых устроила демарш. Звезда фильма «Интердевочка» в феврале этого года громко уехала из России. Актриса тогда публично сожалела, что не сделала это в 2014 году.
«Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать «никогда»? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить «никогда», но потом все меняется. Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения», — заявила Дапкунайте в соцсетях. При этом поклонники считают, что Ингеборга вряд ли станет снова в России любимой актрисой. Уж много негатива они принесла в общество в сложное для нашей страны время.
# Шоу-бизнес Дапкунайте Ингеборге
По материалам: z-aya

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