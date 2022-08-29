Иран приготовился обрушить цены на нефть
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Иран приготовился обрушить цены на нефть

Иран приготовился обрушить цены на нефтьBloomberg: Иран поставит на рынок 93 миллиона баррелей нефти в случае отмены санкций

На фоне прогресса переговоров о возобновлении «ядерной сделки» Иран накопил существенные запасы нефти и готов оперативно поставить их на рынок. Об этом со ссылкой на данные компании Kpler пишет Bloomberg.

Только в танкерах в Персидском заливе в настоящее время находится 93 миллиона баррелей нефти (Vortex оценивает запасы скромнее — в 60-70 миллионов баррелей), еще некоторое количество хранится в наземных резервуарах.

Если санкции отменят, то понадобится некоторое время для решения вопросов страхования и спотовых и срочных продаж, после чего покупатели смогут получить сырье. Такой объем сам по себе может обрушить цены на нефть, поскольку в состоянии компенсировать ее нехватку, а кроме того, возвращение Ирана на мировой рынок сдержит цены в дальнейшем.

После выхода США из соглашения по контролю за ядерной отраслью Ирана исламская республика поставляла порядка миллиона баррелей в день. Единственным постоянным покупателем выступал Китай, научившийся обходить ограничения. При решении проблемы страна может нарастить поставки в несколько раз.

Рост цен на нефть в последние месяцы обеспечивает ожидание нефтяного эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, которое вступит в силу зимой, а также завершения в октябре продаж сырья из стратегического резерва США. Активизация переговоров с Ираном оказывает давление на цены.

В то же время генеральный директор бурильной компании Canary Дэн Эберхарт не исключает, что Саудовская Аравия может сократить поставки, чтобы поддержать высокие цены. По его данным, президент США Джо Байден пытался уговорить королевство увеличить добычу, но оно проигнорировало просьбы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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