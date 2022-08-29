Исследователь спецслужб США заподозрил ЦРУ в причастности к убийству Дугиной
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Исследователь спецслужб США заподозрил ЦРУ в причастности к убийству Дугиной

Исследователь спецслужб США заподозрил ЦРУ в причастности к убийству ДугинойИсследователь американских спецслужб Даглас считает, что ЦРУ причастно к убийству Дугиной

Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной может быть причастно ЦРУ. По его словам, украинская разведка полностью находится под контролем агентства Федерального правительства США, сообщает Aydınlık.

Говоря о влиянии Вашингтона на Киев, эксперт заметил, что президент Украины Владимир Зеленский «даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».

«ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», — заявил Валентайн и добавил, что даже при отсутствии пока прямых доказательств о причастности ЦРУ сделать соответствующий вывод можно исходя из стиля работы агентства.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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