"Я была как робот, мне было наплевать": Бритни Спирс сделала скандальное заявление и тут же удалила его

Вадим Карасев

После долгой паузы 40-летняя поп-певица Бритни Спирс наконец снова начала творческую деятельность. В дуэте с Элтоном Джоном она выпустила трек Hold Me Closer, который взорвал чарты десятков стран. Однако на фоне успеха Бритни поделилась и неприятным воспоминанием.

Вчера Спирс опубликовала аудиоклип, в котором рассказала очередную историю про времена токсичной опеки ее родителей. Звезда пожаловалась, ее заставляли много работать, при этом не давая ничего взамен.

Я знаю, что мои выступления были ужасны. Честно говоря, я была как робот. Мне было уже наплевать, потому что мне запрещали все, что я хотела. У меня не было наличных. Это просто деморализовало.

Звезда призналась, что с бойфрендом планировала побег из дома и из страны, но испугалась последствий. Певица посчитала, что отец может ее сурово наказать: очередной раз устроит ей домашнюю тюрьму или даже нанесет физический вред.



У нас уже все было готово к переезду из страны, мы с парнем все спланировали. И я сказала, что чувствую, что они снова запрут меня или даже причинят мне физическую боль. Но парень пытался убедить, что мой папа никогда бы этого не сделал.



Большинство неравнодушных считает, что больше всех виновен в произошедшем отец блондинки, Джейми Спирс. Однако сама Бритни больше всего осуждает мать, Линн. По словам певицы, идея с опекой была на ее совести.

Бритни Спирс удалила Instagram*, но не перестала постить пикантные фото

На днях поклонники с досадой обнаружили, что звезда удалила страничку в Инстаграме*. Однако сразу после этого она активизировалась в Твиттере, который забросила с января этого года. Блондинка написала пару мотивирующих постов и поделилась горячей фотографией.

На снимке она позирует совершенно голой, лишь прикрыв руками груди и небрежно набросив на зону бикини полотенце.



* экстремистская организация, запрещенная на территории России