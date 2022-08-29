"Я была как робот, мне было наплевать": Бритни Спирс сделала скандальное заявление и тут же удалила его
После долгой паузы 40-летняя поп-певица Бритни Спирс наконец снова начала творческую деятельность. В дуэте с Элтоном Джоном она выпустила трек Hold Me Closer, который взорвал чарты десятков стран. Однако на фоне успеха Бритни поделилась и неприятным воспоминанием.
Вчера Спирс опубликовала аудиоклип, в котором рассказала очередную историю про времена токсичной опеки ее родителей. Звезда пожаловалась, ее заставляли много работать, при этом не давая ничего взамен.
Звезда призналась, что с бойфрендом планировала побег из дома и из страны, но испугалась последствий. Певица посчитала, что отец может ее сурово наказать: очередной раз устроит ей домашнюю тюрьму или даже нанесет физический вред.
Большинство неравнодушных считает, что больше всех виновен в произошедшем отец блондинки, Джейми Спирс. Однако сама Бритни больше всего осуждает мать, Линн. По словам певицы, идея с опекой была на ее совести.
Бритни Спирс удалила Instagram*, но не перестала постить пикантные фото
На днях поклонники с досадой обнаружили, что звезда удалила страничку в Инстаграме*. Однако сразу после этого она активизировалась в Твиттере, который забросила с января этого года. Блондинка написала пару мотивирующих постов и поделилась горячей фотографией.
На снимке она позирует совершенно голой, лишь прикрыв руками груди и небрежно набросив на зону бикини полотенце.
* экстремистская организация, запрещенная на территории России