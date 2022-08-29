Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
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Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова

Яна Рудковская сменила паспорт из-за хейтеров, заявила Тюльпанова
Продюсер Яна Рудковская испугалась травли. Бизнесвумен, видимо, обречена всю жизнь оправдываться по поводу своего возраста. Уже довольно давно в СМИ регулярно появляются разоблачения на тему того, что звездная блондинка скрывает, сколько ей лет на самом деле. Якобы при замене паспорта она провела некоторые махинации с датой рождения. На днях обсуждение этой темы подогрела крестница Любови Успенской. Милана Тюльпанова заявила о том, что многим женщинам приходится скрывать реальный возраст из-за нападок. Мол, современное общество очень нетерпимо относится к тему старения. Женщины после 40 лет часто сталкиваются с критикой, даже если выглядят при этом отлично.
«Почему в нашем обществе такая дискредитация 40-летних людей? Женщин? Ужасно!», — негодует Тюльпанова. Она заявила, что Рудковская, боясь агрессии со стороны эйджистов, была вынуждена пойти на хитрость. «Между прочим, из-за таких, как вы, небезызвестная Яна Р. даже паспорт сменила – так жестко ее забуллили», — цитирует Тюльпанову Dni.ru. Сама Рудковская, стоит отметить, неоднократно опровергала слухи о том, что она обманывает публику. Она приводила факты из своей биографии, которые подтверждали, что в паспорте указана её реальная дата рождения. Помимо в поддержку продюсера высказывалась её бывшая классная руководительница.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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