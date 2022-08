Эксперт назвал три причины слабой динамики биткоина

Реализация идеи «притока институционалов», легкость открытия шорта в качестве хеджа от падения рынка и рост популярности парного трейдинга с прочими криптовалютами объясняют слабую динамику биткоина относительно других цифровых активов.

1/ BTC has lagged the performance of other crypto assets through the last cycle



most traders intuitively feel that BTC trades “heavy” – why is this happening?



there’s two simple metrics we can look at to validate what we intuitively feel: pic.twitter.com/wOB30wJi6X