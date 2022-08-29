Эксперт назвал три причины слабой динамики биткоина

Реализация идеи «притока институционалов», легкость открытия шорта в качестве хеджа от падения рынка и рост популярности парного трейдинга с прочими криптовалютами объясняют слабую динамику биткоина относительно других цифровых активов.

1/ BTC has lagged the performance of other crypto assets through the last cycle



most traders intuitively feel that BTC trades “heavy” – why is this happening?



there’s two simple metrics we can look at to validate what we intuitively feel: pic.twitter.com/wOB30wJi6X — Joshua Lim (@joshua_j_lim) August 29, 2022

Глава подразделения Genesis Trading по деривативам Джошуа Лим пояснил, что подобная «тяжеловатость» цифрового золота хорошо проявляется в соотношениях ETH/BTC и доминировании первой криптовалюты.

Первая метрика (0,0733) подтянулась к историческому максимуму (0,088). Предпочтение Ethereum биткоину также проявляется в пропорции путов к коллам на рынках опционов — 0,24 к 0,53. Вторая метрика осталась вблизи исторического минимума в 40%, несмотря на медвежий рынок. Эксперт объяснил это увеличением доли второй по капитализации криптовалюты.

Лим пояснил, что фактор потоков от институционалов исчерпал себя, поскольку биткоин доступен через фьючерсы на CME, биржевые продукты и даже через прямые инвестиции (акции Coinbase).

Первая криптовалюта уже составляет значительную долю от цифровых активов в портфеле для большинства традиционных инвесторов. Это означает не только актив, от которого избавляются при развороте рынка, но и тот, который закрывают в качестве бета-хеджирования.

Последнее подтверждает то, что суточный объем торгов биткоин-фьючерсами составляет $30 млрд и формирует 44% от открытого интереса, несмотря на всплеск интереса к спекуляциям Ethereum, убежден Лим.

Эксперт отметил, что перспективам биткоина брошен вызов ценностным предложением второй по капитализации криптовалюты из-за предстоящего The Merge.

Над цифровым золотом также может довлеть ситуация с распределением монет в рамках процесса Mt. Gox и отсутствие подтверждение тезиса, что биткоин является средством хеджирования инфляции.

По словам Лима, актуальность упомянутых им факторов пройдет проверку временем после слияния. До этого события он не видит оснований для того, чтобы биткоин торговался «лучше рынка».

Напомним, 26 августа первая криптовалюта обновила минимум с середины июля после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. На следующий день биткоин провалил уровень $20 000.

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