Эксперт рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем и аспектах внедрения ИИ

Вадим Карасев

На форуме "Технопром" руководитель направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок Максим Башкатов рассказал о юридической метавселенной цифровых экосистем, а также о правовых, этических и социальных аспектах внедрения искусственного интеллекта, сообщает РАПСИ.

Башкатов отметил, что "юридическая метавселенная цифровых экосистем" - это условный термин. Эксперт пояснил, что под юридическими метавселенными принято понимать всю связку всех существующих цифровых инноваций: криптовалюты, NFT, токенизация и искусственный интеллект.

"На самом деле все то, что относится к рынку инноваций, там должен юрист работать. Метавселенная действительно новое явление, с которым скоро мы все, наверное, столкнемся в практическом правовом смысле. Определения четкого нет. Считается, что это некая среда цифровая, в которой все участники чувствуют эффект присутствия друг друга. Насколько она будет полем правовых инноваций, и юристы должны этим заниматься – это большой вопрос. У меня нет пока ответа на этот вопрос. Я скорее считаю, что нет", — рассказал Башкатов.

Также эксперт отметил, что студентов юристов необходимо специально учить цифровому праву и технологическим вещам.

"На практике я очень часто сталкиваюсь с тем, что юристы, которые занимаются цифровым правом, у них главная проблема в том, что они не понимают, что это все-таки что-то прикладное, не хватает базы. Я искренне убежден, что для того, чтобы сделать сделки с криптовалютами, нужно прекрасно разбираться в теории правоотношения из теории субъективных прав в таких конструкциях, как злоупотребление правом, теория сделки, недействительных сделок. А когда ты занимаешься искусственным интеллектом, надо, в общем-то, понимать азы", — заявил Башкатов.

Эксперт также рассказал о трендах, которые в ближайшее время станут узнаваемы.

"Первый тренд заключается в том, что государство будет пытаться учитывать социальный контекст. Второй тренд – это мягкое регулирование в сферах, прежде всего, ответственности. И третье – это, наверное, попытка государства ограничения или дифференциации доступа в цифровой мир. Вот три тренда, которые мы наверняка увидим в очень скором времени", — заключил Башкатов.