Юлия Пересильд и Алексей Учитель поддержали старшую дочь на премьере ее дебютного фильма "Тибра"

Юлия Пересильд и Алексей Учитель вместе появились на публике на премьере фильма "Тибра" в рамках ММКФ. Впрочем, в центре внимания уже были не они сами, а их старшая дочь Анка (при рождении девочку назвали Анной, но она предпочитает называть себя Анкой. — Прим. ред.), которая сыграла одну из главных ролей в этом мистическом триллере режиссера Анны Гороян. Для 13-летней Анки это дебют в полнометражном кино. На показ Пересильд и Учитель также взяли и свою младшую дочь Машу.





На премьере Анка появилась в платье российского бренда Say No More. Юная актриса самостоятельно позировала фотографам, давала интервью и представила свою новую работу со сцены.

Дочь Пересильд и Учителя играет девочку-альбиноса по прозвищу Мука, которая оказывается единственной свидетельницей загадочного исчезновения своей сверстницы. Эта работа уже принесла Анке награду за лучшую женскую роль на международном кинофестивале SOL в Торревьехе (Испания).

Надеюсь, что все подростки, которые стесняются себя и своей внешности, стесняются какой-то своей особенности, после фильма поймут, что нужно любить себя, ведь все мы разные,

Анка активно ведет инстаграм*, где делится с подписчиками личными фото, кадрами со съемок и своим творчеством. Анка также пробует себя в качестве певицы и в прошлом году записала песню "Вызов", которая была вдохновлена полетом ее матери Юлии Пересильд в космос для съемок одноименного фильма.





Накануне Анка поделилась своими чувствами перед московской премьерой фильма "Тибра".

Уже завтра премьера. Очень сильно волнуюсь и жду!

Юлия Пересильд и Алексей Учитель, который старше нее на 33 года, не были женаты. Свой роман они скрывали, так как Учитель женат на Кире Саксаганской. В прошлом году актриса рассказала, что она и Учитель уже "достаточное количество лет не вместе", но по-прежнему дружат.

