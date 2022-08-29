Кабанов о Казановой: «Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка – репутация!»
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Кабанов о Казановой: «Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка – репутация!»

Кабанов о Казановой: «Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка – репутация!»

20 лет на экраны телевизоров вышла первая «Фабрика звезд». Россияне, затаив дыхание, следили не только за развитием творческого пути подрастающих знаменитостей, но и за их романами.


Одной из самых ярких звездных пар на проекте стали участник группы «Корни» Алексей Кабанов и вокалистка «Фабрики» Сати Казанова. Молодые люди сильно сблизились и проводили вместе круглые сутки. Однако позвать девушку замуж звезда телепроекта не решился. «До предложения дело так и не дошло», — ответила на неудобный вопрос 39-летняя певица в одном из своих интервью.

На ее комментарий поспешил ответить Алексей Кабанов. Он не смог пройти мимо и немного приоткрыл завесу тайны, оставив весьма провокационные сообщения в своем блоге. «Почему никто из России не захотел брать ее в жены? Подсказка — репутация!» — пишет 39-летний артист.

Под раздачу попала не только Казанова, но и жена певца, Розалия Коноян. Исполнитель возмутился тем, что девушка присылает ему новости об экс-участнице «Фабрики».

«Вроде забыл человека, а потом своя же супруга скидывает ролики о том, как он женился или что-то сказал о тебе. Жена, ты чего от меня хочешь? Есть человек, которого я максимально презираю, а ты мне постоянно его суешь», — продолжил злиться Кабанов.

Неизвестно, что именно он имел в виду, говоря о репутации Сати Казановой. Однако недавно, в интервью Чуриковой, Михаил Гребенщиков вспомнил, как ему предлагали деньги. Влиятельные люди были готовы заплатить тому, кто сможет устроить свидание с певицей или организовать поездку в сауну. Позднее таблоиды пестрели заголовками о бесчисленных романах девушки с олигархами, но Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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