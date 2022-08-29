Кабмин разрешил S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing
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Кабмин разрешил S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing

Кабмин разрешил S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing

Правительство РФ разрешило авиакомпании S7 вывоз с российской территории двух самолетов Boeing 737-8 МАХ. Такое распоряжение кабмина опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ранее S7 ранее обратилась к российскому руководству с просьбой разрешить возврат части самолетов иностранным лизингодателям, в частности двух самолетов Boeing 737-8 МАХ, из-за отсутствия разрешения на их эксплуатацию в РФ.

В соответствии с распоряжением Правительства, дочерней компании S7 (ООО «Глобус») разрешается до 31 декабря вывезти в Турцию два пассажирских лайнера Boeing 737-8 МАХ.

Ранее в S7 сообщили о заморозке проекта по созданию дочернего лоукостера Citrus. Начать полеты нового лоукостера планировалось в июле 2022 года. Предполагалось, что новая авиакомпания сосредоточится на межрегиональных направлениях в основном в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.

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По материалам: pnp.ru

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