Какие осенние вещи портят фигуру: что не нужно покупать женщине, которая хочет скрыть свои недостатки

Каждая женщина хочет быть уникальной и неотразимой. У одних дам это идеально получается, а другие не могут этого достичь даже после приобретения дорогих трендовых вещей. Далее мы расскажем, какие осенние вещи портят фигуру.

Платье-свитер с высоким воротником

Это одна из вещей, которая способна испортить фигуру каждой девушки. Такое платье будет сильно полнить, особенно в плечах и талии. В общем и целом, смотрится оно совсем непривлекательно.

Различные трикотажные платья смогут его заменить. Это стильные и подходящие под любую фигуру вещи. Платья есть разной длины — как средние, так и очень длинные. Можно подобрать любой цвет и оттенок, который вам больше подойдет.

Свитер с открытыми плечами

Подобные вещи есть в гардеробе многих женщин, но не всем они подходят. Вещи, которые не закрывают плечи, могут визуально полнить, особенно если они вязанные. Но не стоит заранее переживать, потому что такой свитер способен заменить обычный модели оверсайз. Он всегда выглядит стильно и сможет скрыть недостатки фигуры, если такие имеются. Главное, подобрать вещь из плотного материала, который хорошо держит форму.

Слишком свободные брюки и джинсы

Объема в области бедер необходимо избегать всеми способами. Поэтому слишком свободные брюки даже на стройной фигуре смотрятся не очень хорошо, а все потому, что они попросту расширяют эту часть тела. Их стоит заменить стандартными джинсами свободного кроя. Они смогут не только подчеркнуть фигуру, но и статус особы. Такая одежда в классических оттенках и цветах подойдет под любой стиль и образ. Их можно носить вместе с туфлями на высоком каблуке или с обувью на низкой платформе.





Джемперы с горизонтальными полосками

Горизонтальные полосы на различной одежде визуально полнят, тем не менее множество женщин предпочитают покупать джемперы с подобными рисунками. Иногда такая одежда может дополнить образ и сделать его уникальным, но это бывает редко. Поэтому при выборе такой кофты или водолазки стоит быть очень аккуратными.

Совсем по-другому будет смотреться тельняшка. Она не только сможет дополнить любой образ, но и подчеркнуть женскую фигуру.

Пиджаки с накладными карманами

Девушкам, которые хотят визуально уменьшить свою фигуру, стоит избегать подобных вещей. Любые накладные карманы, даже маленькие, сделают фигуру шире и объемнее. И хоть такие вещи входят в моду, не стоит вслепую следовать всем трендам. Заменить такой жакет может обыкновенный чистый пиджак без каких-либо накладных карманов. Синий и зеленый цвета смогут разнообразить любой скучный образ.

Вельветовые брюки

Это довольно трендовая вещь, которая способна добавить пару лишних сантиметров в ногах. Если хочется дополнить свой гардероб подобными брюками, стоит выбрать модель с широкими штанинами.