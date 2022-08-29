Какие знаки зодиака, по прогнозу Павла Глобы, после 28 августа 2022 года ожидает денежное цунами
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Какие знаки зодиака, по прогнозу Павла Глобы, после 28 августа 2022 года ожидает денежное цунами

Какие знаки зодиака, по прогнозу Павла Глобы, после 28 августа 2022 года ожидает денежное цунами

По прогнозам астролога Павла Глобы, с 28 августа 2022 года три знака зодиака попадут в настоящее «денежное цунами». Благоприятное расположение планет с последующей удачей в финансовых делах станет знаковым для Раков, Скорпионов и Рыб.

Раки


По прогнозу Павла Глобы, представители этого знака с 28 августа 2022 года окажутся в мощном денежном потоке. Что бы они ни делали, в какой бы сфере деятельности не прикладывали свои силы, все будет приносить им стабильный доход и хорошие перспективы на будущее. Но для того чтобы сохранить и приумножить деньги, они должны запомнить несколько заповедей и неукоснительно им следовать. Во-первых, им не следует проявлять жадность, а помогать материально своим близким. А во-вторых, деньги не стоит тратить, а лучше сделать и поддерживать запасы, которые в будущем будут приумножаться.

Скорпионы


По мнению Павла Глобы, после 28 августа и до конца месяца Скорпионы должны полностью отдаться во власть своих внутренних ощущений. Во всех делах следует отключить прагматичность и расчет, и довериться своей интуиции. Если она подсказывает, что в каких-то делах нужно действовать другим, непривычным методом, смело решайтесь на эксперимент. В этот период можно менять свои планы, начинать новые проекты, даже менять место работы или сферу своей деятельности, продавать и покупать бизнес, недвижимость. Все будет работать на ваше материальное благополучие. Но при этом важно сохранять доброе отношение к людям.

Рыбы


Для Рыб судьба приготовила неожиданный финансовый подарок, который ожидает их в конце августа. Это может быть крупная сумма денег, выигранная в лотерею, полученная по наследству или выделенная спонсорами для вложения в какое-то перспективное дело. Для того чтобы ее сохранить и приумножить, Рыбам предстоит много работать, учиться и осваивать новые прогрессивные технологии. Не стоит надеяться, что деньги потекут сразу рекой, без вложенного труда. Однако если вы запасетесь терпением и сможете преодолеть все трудности, у вас появится шанс стать очень обеспеченным человеком.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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