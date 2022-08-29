Какие знаки зодиака, по прогнозу Павла Глобы, после 28 августа 2022 года ожидает денежное цунами

По прогнозам астролога Павла Глобы, с 28 августа 2022 года три знака зодиака попадут в настоящее «денежное цунами». Благоприятное расположение планет с последующей удачей в финансовых делах станет знаковым для Раков, Скорпионов и Рыб.

Раки





По прогнозу Павла Глобы, представители этого знака с 28 августа 2022 года окажутся в мощном денежном потоке. Что бы они ни делали, в какой бы сфере деятельности не прикладывали свои силы, все будет приносить им стабильный доход и хорошие перспективы на будущее. Но для того чтобы сохранить и приумножить деньги, они должны запомнить несколько заповедей и неукоснительно им следовать. Во-первых, им не следует проявлять жадность, а помогать материально своим близким. А во-вторых, деньги не стоит тратить, а лучше сделать и поддерживать запасы, которые в будущем будут приумножаться.

Скорпионы





По мнению Павла Глобы, после 28 августа и до конца месяца Скорпионы должны полностью отдаться во власть своих внутренних ощущений. Во всех делах следует отключить прагматичность и расчет, и довериться своей интуиции. Если она подсказывает, что в каких-то делах нужно действовать другим, непривычным методом, смело решайтесь на эксперимент. В этот период можно менять свои планы, начинать новые проекты, даже менять место работы или сферу своей деятельности, продавать и покупать бизнес, недвижимость. Все будет работать на ваше материальное благополучие. Но при этом важно сохранять доброе отношение к людям.

Рыбы





Для Рыб судьба приготовила неожиданный финансовый подарок, который ожидает их в конце августа. Это может быть крупная сумма денег, выигранная в лотерею, полученная по наследству или выделенная спонсорами для вложения в какое-то перспективное дело. Для того чтобы ее сохранить и приумножить, Рыбам предстоит много работать, учиться и осваивать новые прогрессивные технологии. Не стоит надеяться, что деньги потекут сразу рекой, без вложенного труда. Однако если вы запасетесь терпением и сможете преодолеть все трудности, у вас появится шанс стать очень обеспеченным человеком.