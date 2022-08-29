Китай привел армию в боевую готовность после прохода крейсеров США в Тайваньском проливе
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Китай привел армию в боевую готовность после прохода крейсеров США в Тайваньском проливе

Китай привел армию в боевую готовность после прохода крейсеров США в Тайваньском проливе

Вооруженные силы Китая были приведены в состояние боевой готовности после того, как по Тайваньскому проливу прошли крейсеры ВСМ США, заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И.

"Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации".

Официальный Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о недопустимости военной активности с американской стороны в регионе. В Седьмом флоте США при этом ответили, что проход судов осуществлялся "через воды в открытом море, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства и полетов". Там также сказали, что вмешательства иностранных ВС не наблюдалось.


"Транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где позволяет международное право", - добавили в Седьмом флоте.

Речь идет о проходе военных кораблей Соединенных Штатов после визита 2-3 августа на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Китай резко негативно отреагировал на визит чиновницы, назвав его грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР.

Американские военные корабли прошли в Тайваньском проливе

Еще перед визитом Пелоси на остров китайские власти пригрозили США ответными действиями, если та все же прибудет на Тайвань. На этом фоне США начали перемещение своих самолетов и авианосцев к острову. Затем два авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — "Ляонин" и "Шаньдун" — вышли в море и следуют в неизвестном направлении.

Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркивал, что Соединенные Штаты пытаются бросить вызов суверенитету Китая над Тайванем: "Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе".

В начале августа власти КНР объявили о приостановке и прекращении диалога с Соединенными Штатами по ряду вопросов из-за посещения Пелоси Тайваня.

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По материалам: uposters.ru

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