Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России

Вадим Карасев

Вооруженные силы Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России

Вооруженные силы Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Также в маневрах под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова поучаствуют военные из стран ШОС, ОДКБ, Азербайджана, Сирии, Алжира, Никарагуа и Лаоса. Всего будет задействовано около 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. На них будет отрабатываться применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают рутинными предстоящие военные учения «Восток-2022» в России с участием ряда стран. «Это их абсолютное право», — отметил он.