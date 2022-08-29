Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России

Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России

Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в РоссииВооруженные силы Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России

Вооруженные силы Китая примут участие в учениях «Восток-2022» в России. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Также в маневрах под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова поучаствуют военные из стран ШОС, ОДКБ, Азербайджана, Сирии, Алжира, Никарагуа и Лаоса. Всего будет задействовано около 50 тысяч военнослужащих, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. На них будет отрабатываться применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты считают рутинными предстоящие военные учения «Восток-2022» в России с участием ряда стран. «Это их абсолютное право», — отметил он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
Американский театр в Москве остался без денег Спилберга
«Бомжатник!»: беременная внучка Людмилы Гурченко превратила квартиру в центре Москвы в клоповник
«Бомжатник!»: беременная внучка Людмилы Гурченко превратила квартиру
Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum
Coinbase запустит нанофьючерсы на Ethereum
Польша осталась недовольна предложением ФРГ о поставке танков
Польша осталась недовольна предложением ФРГ о поставке танков
Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с антироссийскими заявлениями
Народный артист Сергей Никоненко объяснил, почему Галкин выступает с
Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
Китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России
Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя «Рика и Морти»
Стала известна продолжительность High On Life — шутера от создателя
Елена Степаненко лишилась ребенка из-за Евгения Петросяна
Елена Степаненко лишилась ребенка из-за Евгения Петросяна
Лайма Вайкуле пристрастилась к смертельной привычке
Лайма Вайкуле пристрастилась к смертельной привычке
Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на демократический отдых
Виктор Рыбин поселил сына за забором и потратил кучу денег на
Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Дмитрий Маликов боится поранить пальцы о пыль
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о порно-снимках

Топ на сегодня

Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как «Королевство кривых зеркал» разбило актеров
Аксал рылась в мусоре, а Оля и Яло заливали беды алкоголем. Как
"Что мы будем есть?": Европе предрекли "Армагеддон" с ценами на электричество из-за ситуации на Украине
"Что мы будем есть?": Европе предрекли
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на Украине
Раскрыта ошибка американской разведки относительно планов России на
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется набранному весу (5 фото)
Plus-size модель Тесс Холлидей победила анорексию и радуется
Запад прогнул Сербию
Запад прогнул Сербию

Еще по теме

В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с Россией
Военные инженеры ВС РФ примут участие в масштабных командно-штабных учениях «Восток-2018»
Песков объяснил участие КНР в учениях «Восток-2018» расширением сотрудничества
Шойгу анонсировал самые масштабные за последние 37 лет военные учения