Кристина Асмус стала сучкой за большие деньги
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Кристина Асмус стала сучкой за большие деньги

Кристина Асмус стала сучкой за большие деньги
34-летняя актриса Кристина Асмус рассказала, чем сейчас занимается. Артистка призналась, что сейчас невероятно востребована. Актриса рассказала, что буквально выпала из жизни. Звезда нашумевшего фильма «Текст» с головой окунулась в работу. Трудолюбие артистки было вознаграждено по достоинству: теперь звезда может похвастаться не только массой интересных проектов, но и большими доходами. «Много работаю. Очень много. И зарабатываю также. Сейчас я в Ярославле на съёмках нового проекта. Играю сучку, в общем, полную свою противоположность», — призналась Кристина.
Она обратилась к поклонникам с просьбой рассказать, что происходило в мире, пока она сама была занята только работой. «Какие сплетни, скандалы? Кто женился? Кто, как я — заколебался и развёлся? Кто где отдыхает? У кого ДР был? Кто похудел? Кто родил? Кто пластическое операции сделал? Кто бесит? Кто заинька?» — с юмором отметила Асмус. Поклонники с воодушевлением восприняли откровения бывшей жены Гарика Харламова. «Ура, Кристина вернулась, мы скучали! Удачных съёмок», «Крис, умеете зацепить», «Прилучный женился, вот первая новость. А Монеточка дочку родила», — прокомментировали блогеры.  
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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