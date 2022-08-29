Ксения Новикова: «С Жаннусиком мы словно птенчики были. Она как мама-горлица, которая нас защищала»
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Ксения Новикова: «С Жаннусиком мы словно птенчики были. Она как мама-горлица, которая нас защищала»

Ксения Новикова: «С Жаннусиком мы словно птенчики были. Она как мама-горлица, которая нас защищала»

Ксения Новикова пришла в группу «Блестящие», когда они уже гремели на всю страну. Главной на тот момент была Жанна Фриске, с которой у певицы сложились теплые отношения.


Новикова сразу поняла, что ссориться в коллективе не будет, но хочет отстаивать свою позицию и сделать так, чтобы с ней считались. Другие девушки приняли ее хорошо и в первое время активно помогали. Так, во время съемок легендарного клипа «Чао, бамбино», подсказывали и советовали, как лучше выглядеть в кадре.

Но больше всего Ксении запомнилась поддержка Жанны Фриске. Причем, певица опекала всех участниц, поэтому ее все обожали и считали главной.

«А Жаннусик… Мы словно птенчики были, а она словно мама-горлица, которая нас защищала и оберегала. На Фриске я смотрела и у нее училась быть женщиной, потому что она — это грация, манеры, в общем, воплощенная женственность. Она даже какие-то свои наряды мне отдавала. Гардероб же у меня был как в группе «Класс» — ботинки на платформе, широкие штаны», — говорит Новикова.

Певица признается, что до сих пор дружит с Ириной Лукьяновой, так как была знакома с ней еще до «Блестящих». Больше того, общается и с ее младшей дочкой Сашей, потому что когда-то давно стала ее крестной. Проблемы были лишь с Надей Ручкой, которая пришла позже, но и их удалось сгладить со временем.

Ксения за всю историю группы «Блестящие» приходила и уходила из коллектива несколько раз. Это было связано не только с ее замужеством, но и желанием петь сольно, а также развивать свой стиль в музыке. Сейчас Новикова является лидером коллектива. В ответ на шутливый вопрос, как распределяются роли на сцене — кто будет стоять по центру, а кто по бокам, она ответила: «По выслуге лет. Кто больше отработал, того и тапки».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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