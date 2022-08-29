Кто родился 29 августа
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Кто родился 29 августа

Кто родился 29 августа

Сергей Петрович Аренин (64 года)

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В 1980 году окончил Мордовский государственный университет имени Огарева по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения», в 1987 году — тот же университет по специальности «юриспруденция». С 1980 по 1999 год — заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции, заместитель начальника милиции общественной безопасности МВД Республики Мордовия по Саранску (1996), начальник ГОВД Саранска, замминистра внутренних дел Мордовии. С 2002 по 2005 год — министр внутренних дел Республики Тыва. С 2005 по 2008 год — министр внутренних дел Республики Северная Осетия — Алания. С 2008 по 2017 год — начальник ГУ МВД России по Саратовской области. Генерал-лейтенант полиции.

Андрей Игоревич Кислов (64 года)

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт. В начале 1980-х годов был сменным мастером завода керамзитового гравия управления «Куйбышевсельстрой». Затем стал инженером-наладчиком котельного оборудования Центральной базы производственного обслуживания по ремонту и прокату бурового нефтепромыслового оборудования ПО «Куйбышевнефть». С 1990 по 2001 год — заместитель генерального директора Куйбышевского управления магистральных газопроводов ПО «Югтрансгаз», заместитель генерального директора по экономике АО «Волгопромгаз». В 2001—2019 годах — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара». В 1997—2021 годах — депутат Самарской губернской думы II, III, IV, VI VII созывов.

Руслан Гаджиевич Гаджиев (44 года)

Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Образование — высшее:  Высшее учебное заведение — юридический колледж — специализированный институт юриспруденции МГУ имени Ломоносова, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Более десяти лет работал в органах прокуратуры, затем — в налоговых органах. До сентября 2021 года — заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития территорий.

Анатолий Николаевич Грешневиков (66 лет)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Образование — высшее: Ленинградский государственный университет имени Жданова. С 1972 по 1974 год работал на Угличском часовом заводе «Чайка» в должности мастера. С 1974 по 1976 год служил в рядах Советской армии. С 1982 по 1990 год работал в Борисоглебской районной газете «Новое время» в должности журналиста, заведующего отделом. С 1990 по 1993 год был народным депутатом РСФСР, членом Верховного Совета РСФСР. В 1993 году впервые был избран депутатом Государственной Думы РФ. Один из восьми законодателей, работавших во всех созывах.

Наталья Алексеевна Орлова (53 года)

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Окончила Кустанайский сельскохозяйственный институт и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Прошла путь от инженера-экономиста до директора по финансовому управлению и развитию в различных коммерческих структурах. С 2004 года — заместитель руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». В 2012—2021 годах — первый заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» — руководитель управления финансово-хозяйственного обеспечения. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам Владимира Путина на выборах Президента РФ 2004, 2008, 2012, 2018 годов и партии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IV, V, VI, VII и VIII созывов.

В этот день также родились:

Дмитрий Сергеевич Щеткин (1851—1923)

Российский врач-акушер, ученый, один из первых определивший признак раздражения брюшины, позже названный симптомом Щеткина — Блюмберга. Окончил Петербургскую медико-хирургическую академию со званием лекаря. Работал ординатором тыловых госпиталей во время Русско-турецкой войны. Проходил годичную стажировку по хирургии и акушерству в Клиническом военном госпитале Санкт-Петербурга. Служил ординатором, а впоследствии и старшим (главным) врачом Рязанской губернской земской больницы. Организатор акушерско-гинекологической службы в Рязанской губернии, принимал активное участие в работе Медицинского общества, занимался научной деятельностью. В Петербургской медико-хирургической академии защитил диссертацию на степень доктора медицины. Позднее работал старшим врачом Пензенской губернской земской больницы. После революции переехал в Крым.

Павел Владимирович Каспаров (1948—2013)

Советский и российский тележурналист, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. С 1974 года работал на Гостелерадио СССР. Был корреспондентом Гостелерадио СССР в странах Западной Европы. Занимался утренними программами радиостанции «Маяк»: вел передачи «Международный дневник», «Обозреватели за круглым столом». В конце 1980-х занимал пост директора Международной студии Центрального телевидения. С 1990 года — политический обозреватель центрального телевидения — ведущий информационной программы «Время». Создатель утреннего информационно-развлекательного канала «Телеутро». В 1993—1994 годах — обозреватель международного отдела Информационного телевизионного агентства Российской государственной телерадиовещательной компании «Останкино», затем — заместитель главного редактора Информационного телевизионного агентства телекомпании ОРТ. Перешел в телекомпанию ТВЦ, в которой занимал должность директора дирекции молодежных программ. С сентября 2001 по 2004 год — директор телеканала ТВЦ. С 2004 по 2006 год — советник генерального директора по региональным связям телеканала ТВЦ.

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По материалам: pnp.ru

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