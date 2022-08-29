Лайма Вайкуле пристрастилась к смертельной привычке

Певица Лайма Вайкуле шокирует своей привычкой. Болеющая раком Лайма Вайкуле опять взялась за старое. Прожив какое-то время без вредных привычек, звезда эстрады снова «задымила» как паровоз. Скандальное фото с изменившейся из-за болезни певицы просочилось в Сеть и уже успело стать одной из главных тем для обсуждения. В кадре, который публикует Telegram-канал «НеМалахов Сливки», Лайма Вайкуле позирует в компании молодых ребят. Артистка широко улыбается. В ее руках виднеется мобильный телефон и еще не докуренная папироска.Стоит отметить, что внешний вид звезды несколько отличается от привычного — добавились несколько килограммов, что, вероятно, связано с приемом гормональных препаратов. Ранее Лайма Вайкуле не раз признавала, что не может бросить курить. Звезда называла вредную привычку своим серьезным недостатком. Сейчас же знаменитость борется с онкологией. Много лет назад исполнительница хита «Вернисаж» победила болезнь, но недавно случился рецидив рака. Друзья предполагают, что всему виной омолаживающие процедуры, которыми одно время злоупотребляла певица.