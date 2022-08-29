Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»
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Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»

Лина Арифулина о Михальчик: «Для меня Юля никогда не была певицей, но Шульгину она понравилась»

Сильная, смелая, как лебедь белая — Юлия Михальчик ярко заявила о себе на «Фабрике звезд» и завоевала любовь зрителей. Однако директор телепроекта никогда не видела в ней настоящей артистки. Лина Арифулина считает, что решающую роль в карьере певицы сыграл не талант, а продюсер.


Многолетний опыт и профессиональный взгляд позволяли директору «Фабрики звезд» разглядеть в начинающих артистах потенциал. Арифулина всегда точно знала, в каком направлении необходимо развиваться исполнителю. Звезды, которые зажглись тогда на эстрадном небосклоне, появились с легкой руки Лины. Многие по сей день радуют поклонников хитами. Вот только среди участников шоу талантов были и те, с кем режиссеру приходилось работать, так как было необходимо учитывать мнение продюсеров.

«Михальчик... Для меня она никогда не была певицей. Такая Роксана Бабаян. Я никогда не видела в ней особого таланта вокального, но Шульгину она понравилась. После первой «Фабрики» приоритетность была у продюсера, потому что он забирал себе артистов и отвечал за них. Юля долго не могла найти свой стиль, жанр. Плюс, эта безумная история любви с Шульгиным... Юля мне долго говорила: «Я люблю его», — вспоминает то время 58-летняя Арифулина в интервью Лауре Джугелия.

У Михальчик на «Фабрике звезд» завертелся роман с Александром Шульгиным. Певица совсем не переживала из-за 20-летней разницы в возрасте с избранником. Она даже закрыла глаза на наличие детей от предыдущего брака с певицей Валерией и скандальный развод. Некоторое время выпускница шоу жила в гражданском браке с композитором, но дело до свадьбы так и не дошло. Трудное расставание повлияло на здоровье Юлии, она даже страдала анорексией.

Арифулина предвидела тяжелый разрыв и старалась уберечь артистку от ошибки, но Михальчик была непоколебима и никому не верила. Артистка считала слухи об Александре сплошной ложью и ерундой.

«Это плохо кончилось. Мы встретились с ней в одном отеле в Турции. Я ее видела немножко такой примятой. Я говорю: «Что случилось?» — «Мы поругались». Она хотела, она любила, а в любви тут не обвинишь», — заключила Лина.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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