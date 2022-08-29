Лина Арифулина вспомнила "Фабрику звезд": Алекса — как "жена олигарха", Подольская — "училка" и "пионерка", а Темникова "очень раздражала"
Лина Арифулина стала гостьей YouTube-шоу Fametime TV и ответила на вопросы о проекте "Фабрика звезд", который в этом году отмечает 20-летие. Режиссер и продюсер являлась директором шоу на протяжении первых пяти сезонов.
О блате на проекте
Ведущая Лаура Джугелия спросила гостью, был ли на "Фабрике звезд" блат, на что Лина ответила утвердительно, добавив, что отдельные участники "попадали на шоу по разным причинам":
Допустим, в какой-то момент мы хотели взять звездных детей, чтобы как-то оживить [проект]. Поэтому появились Стас Пьеха, Никита Малинин, Соня Кузьмина.
В прошлых интервью Арифулина также упоминала Алексу, когда речь заходила о блате и непотизме на "Фабрике звезд". В YouTube-шоу Яны Чуриковой Лина заявила, что на проект "приводили своих":
Алекса — это очевидный момент. Ее просто привели, это было как факт: вот будет Алекса, вся такая нимфа.
Об искренности романа Тимати и Алексы
По словам Арифулиной, сценарий у шоу был, и команда могла сознательно провоцировать "фабрикантов" ради интересных сюжетов. Сами же участники, как говорит Лина, о сценарии не знали. Был ли срежиссирован роман между звездами четвертого сезона Тимати и Алексой? На этот вопрос Лина отвечает так:
Ну я поговорила с Тимати: "Тебе не нравится девочка, Алекса? Мне кажется, вы очень симпатичны".
Когда Лаура предположила, что Тимати тогда понял намек, Лина ответила:
Ну да, он же толковый парень.
Об Алексе
Алекса помимо этого запомнилась Арифулиной чемоданом платьев, который привезла в звездный дом. Продюсер рассказывает:
Алекса — это, конечно, чудо. Это большое чудо в платьях Roberto Cavalli. Я боролась с этими платьями, объясняла ей, что они плохо смотрятся в кадре. Леопардовый принт в кадре в то время плохо смотрелся. Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть, учитывая то, что голоса как такового у нее нет. Ощущение такое: жена олигарха, но поет.
По словам Лины, она постоянно уговаривала Алексу "одеться нормально, как артистка", но девушка стояла на своем.
Об Елене Темниковой
Арифулина призналась, что Темникова ее на проекте "очень раздражала".
Ну потому что все время этот голос, эти мучения, очень медлительная, чересчур женственная, это раздражало... В то время она была такой. Видимо, это не мой психотип, мне такие женщины не очень нравились.
Потом, когда она уже была в группе "Серебро" и как она сейчас отдельно, — это прямо прекрасно.
О Юлии Михальчик
Директор "Фабрики звезд" говорит, что никогда "не видела особый вокальный талант" в финалистке третьего сезона (она заняла третье место в финале проекта. – Прим. ред.), которым руководил продюсер Александр Шульгин.
Для меня она никогда не была певицей, такая Роксана Бабаян. Но Шульгину она понравилась.
Арифулина вспомнила о "безумной истории любви" Михальчик и Шульгина:
Она мне говорила "Я люблю его", я говорила: "Юля, я тебя умоляю, всегда надо спрашивать, что было в прошлом с человеком и предыдущей его женой" — "Это все ерунда, я никому не верю". Я говорю: "Юля, я тебя прошу, это правда может плохо кончиться". Ну это и плохо кончилось. Мы встретились с ней в одном отеле в Турции, я ее видела немножко такую примятую. "Что случилось?" — "Мы поругались"... Но она любила, в любви не обвинишь.
Напомним, что с именем Александра Шульгина связан крупный скандал: его бывшая супруга, певица Валерия, рассказала о том, что продюсер систематически ее избивал. На момент начала "Фабрики звезд — 3" публике об этом уже было хорошо известно. Роман Михальчик с Шульгиным, как и предсказывала Арифулина, действительно принес Юлии мало хорошего. Во время финального концерта проекта Александр в прямом эфире сделал артистке предложение, которое она приняла. Сразу после этого пара отправилась в отпуск в Египет, но рассталась после возвращения. Сначала Михальчик говорила, что она оказалась, по мнению Шульгина, "слишком молодой и неопытной" для него и "никто никого не бросал". Потом же призналась, что на отдыхе продюсер начал проявлять к ней агрессию, потому она ушла от него. На момент романа Михальчик было 18 лет, Шульгину —39 лет.
О Тимати
Лаура спросила, гордится ли Лина успехами Тимати, и она ответила так:
Горжусь, потому что считаю, что много в него вложила. Он пришел достаточно мажорным мальчиком, несерьезным... Я понимаю, ему все давалось легко.
Арифулина заставляла Тимати часами репетировать, критиковала его и в целом использовала с ним "солдатские методы":
Но он молодец, там была хорошая основа, и вот эта накипь наносная ушла, осталась эта ценность, порядочность, рассудительность, возрастающая мужественность.
Тимати — единственный из "фабрикантов", на кого Арифулина подписана в инстаграме*. По ее словам, они и сейчас достаточно много общаются.
Рэпер давно не ограничивается музыкой: через пару лет после "Фабрики звезд" он открыл собственный музыкальный лейбл Black Star (который покинул в 2020-м), а также запустил сети магазинов одежды, бургерных, тату-салонов, барбершопов, киберспортивный клуб и так далее. Этим летом Тимати стал совладельцем кофейной сети Stars Coffee, заменившей покинувший Россию Starbucks.
О Наталье Подольской
Для меня она всегда была очень странной... Встретив ее первый раз, в такой белой кофточке с рюшечками и черной юбочке, я сразу поняла, что передо мной какая-то училка, которая абсолютно не модная, заорганизованная, ну такая пионерка. Пионерка Подольская. Мне очень долго не удавалось ее раскрыть, она была очень зажатой... Она все-таки немножечко деревянная, как может сказать режиссер об артисте, она не пластичная — и телом, и состоянием, энергетикой... Вот она спела первую ноту — я понимаю, как она закончит. Поэтому она не трогает душу, не включаешься.
О Полине Гагариной
Полина раскрылась в большей степени после "фабрики". Возможность сделать большую паузу, начать с нуля, начать в противовес всему, она закалилась... И сейчас, мне кажется, она одна из лучших и самых качественных артисток в нашем шоу-бизнесе.
О новых звездах
Арифулина говорит, что не выделила бы почти никого из звезд нового поколения, хотя и следит за тем, что происходит в музыкальном бизнесе. Единственный, кого она считает интересным, — певец Niletto:
У него прекрасный вокал, хорошее понимание смысла песен, которые он поет. Он не боится экспериментировать — и в классических военных песнях, и в современных вещах. Ну и выглядит он хорошо, здорово, скажем так. У него хорошая дикция, что жутко приятно.
О Дане Милохине
Прекрасный персонаж, обалденно сделанный, это хороший маркетинг, очень все умно, красава просто.
О Моргенштерне
Знаете, мне он нравится, это тоже из серии персонажей, которые выстроены великолепно... А что, мы все должны быть приличными? Ну не слушайте, он же пишет — "18+". Интернет такая штука, если он [ребенок] включил Моргенштерна, значит, он может и другую штуку залезть посмотреть. Это неконтролируемые вещи. Что его-то [Моргеншерна] обвинять?.. Я знаю еще его вторую сторону, он правда очень много помогает детям. Один его клик сразу собирает шесть миллионов рублей для тяжело больных ребят... В нем есть порядочность, она прямо чувствуется.
После ухода с Первого канала Лина Арифулина занималась проектом "СТС зажигает суперзвезду". Сейчас готовится к премьере фильма "Красная Шапочка": она выступает одним из режиссеров и продюсеров ленты, снятой в ее любимом жанре фэнтези.
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