Лина Арифулина вспомнила "Фабрику звезд": Алекса — как "жена олигарха", Подольская — "училка" и "пионерка", а Темникова "очень раздражала"

Вадим Карасев

Лина Арифулина стала гостьей YouTube-шоу Fametime TV и ответила на вопросы о проекте "Фабрика звезд", который в этом году отмечает 20-летие. Режиссер и продюсер являлась директором шоу на протяжении первых пяти сезонов.

О блате на проекте

Ведущая Лаура Джугелия спросила гостью, был ли на "Фабрике звезд" блат, на что Лина ответила утвердительно, добавив, что отдельные участники "попадали на шоу по разным причинам":

Допустим, в какой-то момент мы хотели взять звездных детей, чтобы как-то оживить [проект]. Поэтому появились Стас Пьеха, Никита Малинин, Соня Кузьмина.

В прошлых интервью Арифулина также упоминала Алексу, когда речь заходила о блате и непотизме на "Фабрике звезд". В YouTube-шоу Яны Чуриковой Лина заявила, что на проект "приводили своих":

Алекса — это очевидный момент. Ее просто привели, это было как факт: вот будет Алекса, вся такая нимфа.

Об искренности романа Тимати и Алексы

По словам Арифулиной, сценарий у шоу был, и команда могла сознательно провоцировать "фабрикантов" ради интересных сюжетов. Сами же участники, как говорит Лина, о сценарии не знали. Был ли срежиссирован роман между звездами четвертого сезона Тимати и Алексой? На этот вопрос Лина отвечает так:

Ну я поговорила с Тимати: "Тебе не нравится девочка, Алекса? Мне кажется, вы очень симпатичны".

Когда Лаура предположила, что Тимати тогда понял намек, Лина ответила:

Ну да, он же толковый парень.

Об Алексе

Алекса помимо этого запомнилась Арифулиной чемоданом платьев, который привезла в звездный дом. Продюсер рассказывает:

Алекса — это, конечно, чудо. Это большое чудо в платьях Roberto Cavalli. Я боролась с этими платьями, объясняла ей, что они плохо смотрятся в кадре. Леопардовый принт в кадре в то время плохо смотрелся. Она выглядела так, как будто только что с вечеринки и зашла просто спеть, учитывая то, что голоса как такового у нее нет. Ощущение такое: жена олигарха, но поет.





По словам Лины, она постоянно уговаривала Алексу "одеться нормально, как артистка", но девушка стояла на своем.





Алекса и Яна Рудковская

Об Елене Темниковой

Арифулина призналась, что Темникова ее на проекте "очень раздражала".

Ну потому что все время этот голос, эти мучения, очень медлительная, чересчур женственная, это раздражало... В то время она была такой. Видимо, это не мой психотип, мне такие женщины не очень нравились.





Потом, когда она уже была в группе "Серебро" и как она сейчас отдельно, — это прямо прекрасно.





Елена Темникова

О Юлии Михальчик

Директор "Фабрики звезд" говорит, что никогда "не видела особый вокальный талант" в финалистке третьего сезона (она заняла третье место в финале проекта. – Прим. ред.), которым руководил продюсер Александр Шульгин.

Для меня она никогда не была певицей, такая Роксана Бабаян. Но Шульгину она понравилась.

Арифулина вспомнила о "безумной истории любви" Михальчик и Шульгина:

Она мне говорила "Я люблю его", я говорила: "Юля, я тебя умоляю, всегда надо спрашивать, что было в прошлом с человеком и предыдущей его женой" — "Это все ерунда, я никому не верю". Я говорю: "Юля, я тебя прошу, это правда может плохо кончиться". Ну это и плохо кончилось. Мы встретились с ней в одном отеле в Турции, я ее видела немножко такую примятую. "Что случилось?" — "Мы поругались"... Но она любила, в любви не обвинишь.

Напомним, что с именем Александра Шульгина связан крупный скандал: его бывшая супруга, певица Валерия, рассказала о том, что продюсер систематически ее избивал. На момент начала "Фабрики звезд — 3" публике об этом уже было хорошо известно. Роман Михальчик с Шульгиным, как и предсказывала Арифулина, действительно принес Юлии мало хорошего. Во время финального концерта проекта Александр в прямом эфире сделал артистке предложение, которое она приняла. Сразу после этого пара отправилась в отпуск в Египет, но рассталась после возвращения. Сначала Михальчик говорила, что она оказалась, по мнению Шульгина, "слишком молодой и неопытной" для него и "никто никого не бросал". Потом же призналась, что на отдыхе продюсер начал проявлять к ней агрессию, потому она ушла от него. На момент романа Михальчик было 18 лет, Шульгину —39 лет.

О Тимати

Лаура спросила, гордится ли Лина успехами Тимати, и она ответила так:

Горжусь, потому что считаю, что много в него вложила. Он пришел достаточно мажорным мальчиком, несерьезным... Я понимаю, ему все давалось легко.





Тимати

Арифулина заставляла Тимати часами репетировать, критиковала его и в целом использовала с ним "солдатские методы":

Но он молодец, там была хорошая основа, и вот эта накипь наносная ушла, осталась эта ценность, порядочность, рассудительность, возрастающая мужественность.

Тимати — единственный из "фабрикантов", на кого Арифулина подписана в инстаграме*. По ее словам, они и сейчас достаточно много общаются.

Рэпер давно не ограничивается музыкой: через пару лет после "Фабрики звезд" он открыл собственный музыкальный лейбл Black Star (который покинул в 2020-м), а также запустил сети магазинов одежды, бургерных, тату-салонов, барбершопов, киберспортивный клуб и так далее. Этим летом Тимати стал совладельцем кофейной сети Stars Coffee, заменившей покинувший Россию Starbucks.





О Наталье Подольской

Для меня она всегда была очень странной... Встретив ее первый раз, в такой белой кофточке с рюшечками и черной юбочке, я сразу поняла, что передо мной какая-то училка, которая абсолютно не модная, заорганизованная, ну такая пионерка. Пионерка Подольская. Мне очень долго не удавалось ее раскрыть, она была очень зажатой... Она все-таки немножечко деревянная, как может сказать режиссер об артисте, она не пластичная — и телом, и состоянием, энергетикой... Вот она спела первую ноту — я понимаю, как она закончит. Поэтому она не трогает душу, не включаешься.

О Полине Гагариной

Полина раскрылась в большей степени после "фабрики". Возможность сделать большую паузу, начать с нуля, начать в противовес всему, она закалилась... И сейчас, мне кажется, она одна из лучших и самых качественных артисток в нашем шоу-бизнесе.





Полина Гагарина

О новых звездах

Арифулина говорит, что не выделила бы почти никого из звезд нового поколения, хотя и следит за тем, что происходит в музыкальном бизнесе. Единственный, кого она считает интересным, — певец Niletto:

У него прекрасный вокал, хорошее понимание смысла песен, которые он поет. Он не боится экспериментировать — и в классических военных песнях, и в современных вещах. Ну и выглядит он хорошо, здорово, скажем так. У него хорошая дикция, что жутко приятно.

О Дане Милохине

Прекрасный персонаж, обалденно сделанный, это хороший маркетинг, очень все умно, красава просто.





Даня Милохин

О Моргенштерне

Знаете, мне он нравится, это тоже из серии персонажей, которые выстроены великолепно... А что, мы все должны быть приличными? Ну не слушайте, он же пишет — "18+". Интернет такая штука, если он [ребенок] включил Моргенштерна, значит, он может и другую штуку залезть посмотреть. Это неконтролируемые вещи. Что его-то [Моргеншерна] обвинять?.. Я знаю еще его вторую сторону, он правда очень много помогает детям. Один его клик сразу собирает шесть миллионов рублей для тяжело больных ребят... В нем есть порядочность, она прямо чувствуется.

После ухода с Первого канала Лина Арифулина занималась проектом "СТС зажигает суперзвезду". Сейчас готовится к премьере фильма "Красная Шапочка": она выступает одним из режиссеров и продюсеров ленты, снятой в ее любимом жанре фэнтези.

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Маргарита Дорошевич