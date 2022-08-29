Любовь Успенская жалеет о работе с Наргиз Закировой

Певица Любовь Успенская в шоке от слов Закировой. Артистка заявила, что убийство Дарьи Дугиной потрясло миллионы людей. Звезда шансона осудила Наргиз Закирову за ее кощунственные слова. Финалистка шоу «Голос» негативно отнеслась к спецоперации России на Украине. В связи с этим Наргиз оказалась персоной нон-грата в нашей стране. Ей запрещено пересекать границу. Бывшая подопечная Максима Фадеева улетела в США. Исполнительница хита «Ты – моя нежность» прокомментировала гибель 29-летней журналистки Дарьи Дугиной. Закирова обругала ее отца, философа Александра Дугина. «Редкостная мразь. На его совести тысячи погибших. По роковой случайности взорвали дочь, а не его. Наверное, это «карма». Теперь и он сможет понять, что это значит — похоронить ребенка», — написала Наргиз в Telegram-канале.Слова певицы возмутили ее коллегу. Успенская является мамой 32-летней Татьяны Плаксиной, поэтому близко к сердцу воспринимает родительские чувства. «Убийство Дарьи Дугиной потрясло миллионы людей. Я не знала эту девушку лично, но вижу: молодая, симпатичная, перспективная, казалось бы — всё впереди. Излишне объяснять, что самое большое несчастье для родителей — это смерть собственного ребенка. Я боюсь себе такое даже представлять», — заверила Любовь Залмановна. Исполнительница хита «К единственному нежному» заявила, что Закирова допустила немыслимое кощунство. Уроженка Киева вспомнила, как помогла ей. В 2020 году она согласилась записать с ней дуэт «Россия – Америка». «Меня спрашивают, как я отношусь к высказываниям на этот счет певицы Наргиз. Плохо отношусь. В моем сознании не укладывается, как женщина, мать может так реагировать на чудовищное преступление. В свое время я поддержала Наргиз в трудные времена, записала с ней дуэт, когда с ней отказывались сотрудничать. Она стала нерукопожатной в творческих кругах, ей было тяжело финансово. Мне казалось, что я делаю доброе дело. Сейчас я об этом жалею», — призналась 68-летняя артистка.