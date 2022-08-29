Лунный день сегодня 29 августа 2022 года
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Лунный день сегодня 29 августа 2022 года

Лунный день сегодня 29 августа 2022 года

Начать неделю удачно и привлечь успех в понедельник помогут советы астрологов, отраженные в лунном календаре. Их рекомендации придадут уверенности и станут хорошим подспорьем для планирования дел.


Этот понедельник нельзя назвать благоприятным днем недели, однако и негативным по энергетике он не будет. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проявить осторожность и работать над эмоциями, чтобы они не стали причиной ссор и необдуманных действий. Удача будет на стороне тех, кто не торопится с решениями и обращает внимание на детали.

Фаза Луны: Луна продолжает свой рост и сегодня перемещается в созвездие Девы. Третьи лунные сутки удачны для вдумчивой работы, воплощения в жизнь смелых идей и выгодных сделок. Опасности этого понедельника — необдуманные шаги, ссоры и неуверенность.

Магнитные бури 29 августа: метеорологи фиксируют слабые геомагнитные возмущения, которые вряд ли станут причиной недомогания. Сохранить хорошее настроение и избежать неприятностей со здоровьем будет проще, если не перенапрягаться и контролировать эмоциональный фон.

Что принесет удачу сегодня


вдумчивая работа;
хорошее настроение;
забота о самочувствии;
обучение;
финансовые операции;
прогулки.

Что отпугнет успех в этот день


конфликтные ситуации;
необдуманные шаги;
спонтанные траты;
переутомление;
переедание.

Домашние дела по лунному календарю

Понедельник — не лучшее время для того, чтобы затевать генеральную уборку, однако созвездие Девы придает энергии и сил для наведения порядка. Сегодня астрологи рекомендуют прибраться на рабочем столе, чтобы все нужные вещи были под рукой. Навести порядок можно и в отдельно взятой комнате: расставить вещи по местам, убрать ненужный хлам и избавиться от одежды, которая пришла в негодность или разонравилась.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Сегодня целесообразно будет надеть однотонный костюм синего, серого или стального цвета, чтобы сосредоточиться на решении важных вопросов и настроиться на деловой лад. Неуместным будет использование ярких образов, которые будут отвлекать и раздражать. Украшения этого дня — лаконичные и неброские украшения из золота. В качестве талисманов астрологи рекомендуют выбирать минералы по профессии, чтобы привлечь удачу.


Финансы и работа в 3 лунный день

Понедельник — прекрасный день для работы, направленной на обретение финансового благополучия. Сегодня можно смело заключать запланированные сделки, а вот тратить деньги без особой нужды не стоит. Влияние созвездия Девы помогает сосредоточиться на сложных делах, находить ответы на волнующие вопросы и открывать новые возможности. Продвигаться будет и обучение — полученные знания важно применять на практике, чтобы зарекомендовать себя и получить хорошую должность.

Любовь и общение 29 августа

Сегодня общение пойдет на ползу при условии отсутствия разногласий. В понедельник возрастает вероятность возникновения конфликтных ситуаций, поэтому так важно сохранять внутреннее равновесие, быть чуткими и обходить стороной злободневные темы. Тем, кто уже находится в отношениях на пользу пойдут прогулки и романтические посиделки. Избавиться от одиночества 29 августа помогут проверенные заговоры на привлечение любви.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот понедельник многое буде зависеть от настроения, а значит, нужно уделить внимание своему душевному состоянию. Избавиться от стресса и тревожности буде проще благодаря дыхательной гимнастике. Сохранить бодрость и энтузиазм на протяжении всего дня получится, если начать утро с простых ритуалов. Они помогут привлечь удачу и избавят от мнительности. На пользу придут и прогулки на свежем воздухе, а также сбалансированное питание.

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По материалам: dailyhoro.ru

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