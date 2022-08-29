Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2022 года
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Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2022 года

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2022 года

С помощью окрашивания волос можно не только изменить имидж, но и привлечь в жизнь нужные перемены. Для того, чтобы внешний вид оставался привлекательным, а волосы — крепкими и сильными, важно выбирать благоприятные дни и учитывать лунные фазы.


Смена цвета волос кажется рядовой процедурой, однако это не так. В волосах заключается особая сила и энергетика, способная привлечь благополучие, поэтому за локонами важно ухаживать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы провести сентябрь на позитивной ноте и выбрать оптимальное время для преображения.

1, 2 сентября: первые дни осени растущая Луна проведет в созвездии Скорпиона. В этот период астрологи рекомендуют не менять цвет волос радикально. Использование щадящих красителей и выбор натуральных оттенков благоприятно скажутся на самочувствии и энергетике.

3, 4 сентября: под влиянием растущей Луны в созвездии Стрельца окрашивание волос нежелательно. На пользу пойдут укрепляющие маски, сделать которые можно в домашних условиях.

5, 6 сентября: в понедельник и вторник окрашивание натуральными красителями не навредит локонам. Луна в Козероге — не время для смелых экспериментов, однако естественные оттенки принесут удачу и поднимут настроение.

7, 8 сентября: защитить локоны в период, когда Луна растет в созвездии Водолея, не составит труда, если выбирать безаммиачные красители. Не лишним будет и профессиональный уход с использованием качественной косметики.


9, 10 сентября: ночное светило перемещается в созвездие Рыб, и 10 числа пройдет Полнолуние. Энергетика этих дней неблагоприятна для смены имиджа, а значит, окрашивание лучше заменить уходом за волосами. Использовать можно и народные средства, например, ополаскивание травами и медовые маски.

11, 12 и 13 сентября: под влиянием убывающей Луны в Овне окрашивание принесет пользу, если выбирать оттенок, приближенный к натуральному цвету волос. Такое окрашивание сохранит уверенность и станет отличной подстраховкой от эмоциональных перепадов.

14, 15 сентября: Луна продолжает убывать, переходя в созвездие Тельца. В эти дни окрашивание волос в светлые оттенки привлечет финансовое благополучие. Астрологи рекомендуют посетить стилиста в утренние часы.

16, 17 сентября: во время пребывания убывающей Луны в Близнецах на пользу пойдут ухаживающие процедуры. Эти дни подходят для смены цвета волос, однако яркие оттенки лучше не выбирать, чтобы не испытывать нервозность.

18, 19 и 20 сентября: три дня Луна проведет в Раке, и эти дни будут отличаться противоречивой энергетикой. Окрашивание волос в такие дни возможно, если есть уверенность в выборе цвета, и нет сомнений в том, что смена оттенка пойдет на пользу.

21, 22 сентября: окрашивание волос в период, когда убывающая Луна переходит в созвездие Льва, придаст уверенности, необходимой для активной работы. Яркие оттенки будут как нельзя стати для тех, кто хочет выпустить в жизнь позитивные перемены.


23, 24 и 25 сентября: Луна переходит в созвездие Девы. Первые два дня не подходят для окрашивания — эта процедура может спровоцировать выпадение локонов. 25 сентября темные оттенки волос будут предпочтительней и уберегут от негативного влияния.

26, 27 сентября: Новолуние в Весах 2 числа — неблагоприятный день для окрашивания. 27 числа, когда Луна начнет расти, красить волосы — к привлечению удачи в деловой среде и привлечению финансов.

28, 29 сентября: Луна вновь переходит в созвездие Скорпиона, и этот период удачен для любых ухаживающих процедур. На пользу пойдет ламинирование, защищающее локоны от сухости и сечения. Красить волосы астрологи советуют щадящими красками, чтобы не ослабить волосяные луковицы.

30 сентября: сентябрь завершается пребыванием растущей Луны в созвездии Стрельца. В этот день красить волосы — к мелким неурядицам. За локонами ухаживают с помощью проверенных народных средств, укрепляющих волосы по всей длине.

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По материалам: dailyhoro.ru

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