Меган Маркл снялась для обложки The Cut и дала интервью

Вадим Карасев

Меган Маркл, которая вместе с принцем Гарри живет в США, снялась для обложки журнала The Cut и дала большое интервью изданию. На страницах также появилась фотосессия с участием герцогини Сассекской. На фото она позирует в твидовом платье Chanel, белом брючном костюме Proenza Schouler и платьях Tory Burch и Bottega Veneta.

В интервью Меган вспомнила о трудных временах, когда она и принц Гарри еще жили в Великобритании, официально исполняли королевские обязанности и регулярно сталкивались с критикой таблоидов. Так, Маркл вернулась к теме ремонта коттеджа, на который они потратили 3,2 млн долларов из средств налогоплательщиков, что в прессе сочли неоправданно большой суммой.





Меган Маркл

Тогда, по словам Меган, они решили, что если таблоиды не стесняются нападать на них "под видом общественных интересов", потому что их жизнь финансируется налогоплательщиками, то они должны просто исключить финансирование налогоплательщиков из своей жизни. Они предложили королевской семье разрешить им работать, по-прежнему от имени монархии, и зарабатывать собственные деньги.

По какой-то причине нам не было позволено это делать, хотя несколько других членов семьи делают то же самое,

— призналась Меган.





Тогда же она и Гарри решили уехать из Великобритании, причем они были готовы поехать практически в любое государство Содружества: Канаду, Новую Зеландию, Южную Африку — куда угодно.

Что угодно, лишь бы... потому что одним своим существованием мы нарушали динамику иерархии. Так что мы сказали: "Хорошо, хорошо, пойдем отсюда. С удовольствием",

— сказала Меган.





Маркл также вспомнила один из эпизодов, который придал ей уверенности в себе, когда жизнь во дворце для нее уже стала довольно напряженной. Это случилось на лондонской премьере "Короля Льва" в 2019 году.

Я только родила Арчи. Это был довольно жестокий период. Мне было страшно выходить в свет. И вот член съемочной группы из Южной Африки отвел меня в сторону. Он посмотрел на меня и сказал: "Мне просто нужно, чтобы вы знали: когда вы вышли замуж за принца и стали частью этой семьи, мы радовались на улицах так же, как радовались, когда Мандела был освобожден из тюрьмы",

— рассказала Меган.





Меган, которая недавно выпустила первый выпуск своего подкаста, а также намекнула на политические амбиции, поделилась с журналистом секретом — она призналась, что планирует вернуться в инстаграм*. Супруга принца Гарри также раскритиковала подход к ведению социальных сетей в королевской семье.

Существует буквально правило, согласно которому, если вы хотите опубликовать фотографии своего ребенка как члена семьи, вы сначала должны предоставить их королевскому пулу прессы. Зачем мне давать фотографию моего ребенка тем самым людям, которые называют моих детей словом на букву "н" (имеются в виду расистские замечания. — Прим.ред.), прежде чем я смогу поделиться ею с людьми, которые любят моего ребенка? Объясните мне, какой в этом смысл, и тогда я буду играть в эту игру,

— сказала Маркл.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Надя Бесчетникова